На Житомирщине взрывотехники уничтожили боевую часть российского дрона и кассетные элементы ракеты Х-101. ВИДЕО

В Житомирской области взрывотехники уничтожили боевую часть российского беспилотника и кассетные элементы крылатой ракеты Х-101. Их обнаружили после вражеских атак накануне.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители рассказали, что на днях жители одного из населенных пунктов области обнаружили в поле металлические пули, о чем сообщили в полицию.

Специалисты установили, что это кассетные суббоеприпасы от российской крылатой ракеты Х-101. Полицейские собрали взрывоопасные предметы и уничтожили их путем подрыва.

Также во время одной из недавних воздушных атак украинские защитники сбили на территории области вражеский беспилотник. В результате его падения никто не пострадал.

Взрывотехники полиции обнаружили обломки, а также боевую часть, которая не разорвалась. Ее изъяли с помощью специального взрывотехнического оборудования и транспортировали на взрывную площадку, где уничтожили методом дистанционного контролируемого взрыва.

Смотрите также: На Житомирщине после атаки РФ обнаружили и уничтожили более десятка вражеских кассетных боеприпасов. ФОТОрепортаж