На Житомирщине после атаки РФ обнаружили и уничтожили свыше десятка вражеских кассетных боеприпасов. ФОТОрепортаж

В Житомирской области после массированной комбинированной атаки России по Украине 26 августа обнаружили вражеские кассетные боеприпасы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас продолжаются работы по выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов. Всего в течение суток взрывотехники Житомирской области изъяли 14 таких боеприпасов. Все они были вывезены и уничтожены в безопасном месте.

Правоохранители призывают граждан соблюдать правила минной безопасности.

"Даже одна такая "пуля" способна нанести непоправимый вред, ведь может сработать от малейшего удара или неосторожного перемещения... Ни в коем случае не поднимайте и не переносите любые неизвестные предметы, особенно если находитесь неподалеку от мест обстрелов или падения обломков. В случае их обнаружения отойдите на безопасное расстояние и позвоните в полицию (102) или ГСЧС (101)", - говорится в сообщении.

Напомним, что в понедельник, 26 августа, российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру более чем сотней ракет различных типов и около сотни ударных дронов-камикадзе.

В ночь на 27 августа россияне снова атаковали Украину 10 ракетами различных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед", пять крылатых ракет и 60 дронов удалось уничтожить.

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