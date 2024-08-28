РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5718 посетителей онлайн
Новости Фото Война
3 128 0

На Житомирщине после атаки РФ обнаружили и уничтожили свыше десятка вражеских кассетных боеприпасов. ФОТОрепортаж

В Житомирской области после массированной комбинированной атаки России по Украине 26 августа обнаружили вражеские кассетные боеприпасы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас продолжаются работы по выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов. Всего в течение суток взрывотехники Житомирской области изъяли 14 таких боеприпасов. Все они были вывезены и уничтожены в безопасном месте.

На Житомирщині після атаки РФ виявили та знищили понад десяток ворожих касетних боєприпасів

На Житомирщині після атаки РФ виявили та знищили понад десяток ворожих касетних боєприпасів

Правоохранители призывают граждан соблюдать правила минной безопасности.

На Житомирщині після атаки РФ виявили та знищили понад десяток ворожих касетних боєприпасів

"Даже одна такая "пуля" способна нанести непоправимый вред, ведь может сработать от малейшего удара или неосторожного перемещения... Ни в коем случае не поднимайте и не переносите любые неизвестные предметы, особенно если находитесь неподалеку от мест обстрелов или падения обломков. В случае их обнаружения отойдите на безопасное расстояние и позвоните в полицию (102) или ГСЧС (101)", - говорится в сообщении.

На Житомирщині після атаки РФ виявили та знищили понад десяток ворожих касетних боєприпасів

На Житомирщині після атаки РФ виявили та знищили понад десяток ворожих касетних боєприпасів

Напомним, что в понедельник, 26 августа, российские войска нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру более чем сотней ракет различных типов и около сотни ударных дронов-камикадзе.

В ночь на 27 августа россияне снова атаковали Украину 10 ракетами различных типов и 81 ударным дроном типа "Шахед", пять крылатых ракет и 60 дронов удалось уничтожить.

Смотрите также: Последствия обстрела Житомирщины: Предварительно, погибла женщина. 3 человека травмированы. ФОТО

Автор: 

уничтожение (6923) кассетные боеприпасы (93) Житомирская область (1390)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 