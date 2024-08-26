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Последствия обстрела Житомирской области: Предварительно, погибла женщина. 3 человека травмированы. ФОТО

В результате массированного обстрела на Житомирщине, предварительно, погиб 1 человек, трое травмированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В регионе повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры. Предварительно, погибла женщина, еще три человека травмированы", - говорится в сообщении.

Спасатели привлечены к ликвидации последствий массированной атаки.

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Наслідки обстрілу Житомирщини
Наслідки обстрілу Житомирщини

Автор: 

обстрел (27129) Житомирская область (1390)


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А де рекламовано ППО? Я, не темі?
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26.08.2024 15:42 Ответить
Ждемо відповіді по кацапії. Смерть кацапам! Путлер капут!
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26.08.2024 15:48 Ответить
 
 