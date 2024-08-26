Последствия обстрела Житомирской области: Предварительно, погибла женщина. 3 человека травмированы. ФОТО
В результате массированного обстрела на Житомирщине, предварительно, погиб 1 человек, трое травмированы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В регионе повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры. Предварительно, погибла женщина, еще три человека травмированы", - говорится в сообщении.
Спасатели привлечены к ликвидации последствий массированной атаки.
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показать весь комментарий26.08.2024 15:42 Ответить Мне нравится 2
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