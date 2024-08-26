Войска РФ обстреляли Днепровский район Херсона, есть раненые, повреждены многоэтажки

Сегодня в обед многоэтажки в Днепровском районе Херсона оказались под ударами российских войск.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вражескими снарядами в квартирах повыбивало окна и разбило балконы.

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"В целом из-за российских обстрелов Днепровского района ранены четверо горожан. Трое пострадавших - в больнице, еще одной женщине помощь оказали на месте", - говорится в сообщении.