Войска РФ обстреляли Днепровский район Херсона, есть раненые, повреждены многоэтажки
Сегодня в обед многоэтажки в Днепровском районе Херсона оказались под ударами российских войск.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вражескими снарядами в квартирах повыбивало окна и разбило балконы.
"В целом из-за российских обстрелов Днепровского района ранены четверо горожан. Трое пострадавших - в больнице, еще одной женщине помощь оказали на месте", - говорится в сообщении.
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