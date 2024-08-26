Війська РФ обстріляли Дніпровський район Херсону, є поранені, пошкоджено багатоповерхівки
Сьогодні в обід багатоповерхівки у Дніпровському районі Херсону опинилися під ударами російських військ.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворожими снарядами у квартирах повибивало вікна та потрощило балкони.
"Загалом через російські обстріли Дніпровського району поранено чотирьох містян. Троє постраждалих - у лікарні, ще одній жінці допомогу надали на місці", - йдеться у повідомленні.
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