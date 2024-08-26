Війська РФ обстріляли Дніпровський район Херсону, є поранені, пошкоджено багатоповерхівки

Сьогодні в обід багатоповерхівки у Дніпровському районі Херсону опинилися під ударами російських військ.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворожими снарядами у квартирах повибивало вікна та потрощило балкони.

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"Загалом через російські обстріли Дніпровського району поранено чотирьох містян. Троє постраждалих - у лікарні, ще одній жінці допомогу надали на місці", - йдеться у повідомленні.