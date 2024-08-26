Наслідки обстрілу Житомирщини: Попередньо, загинула жінка. 3 осіб травмовано. ФОТО
Внаслідок масованого обстрілу на Житомирщині, попередньо, загинула 1 особа, трьох травмовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"У регіоні пошкоджені житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Попередньо, загинула жінка, ще троє осіб травмовані", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники залучені до ліквідації наслідків масованої атаки.
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Breezg
показати весь коментар26.08.2024 15:42 Відповісти Мені подобається 2
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показати весь коментар26.08.2024 15:48 Відповісти Мені подобається 3
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