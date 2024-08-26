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Наслідки обстрілу Житомирщини: Попередньо, загинула жінка. 3 осіб травмовано. ФОТО

Внаслідок масованого обстрілу на Житомирщині, попередньо, загинула 1 особа, трьох травмовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"У регіоні пошкоджені житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Попередньо, загинула жінка, ще троє осіб травмовані", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники залучені до ліквідації наслідків масованої атаки.

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Наслідки обстрілу Житомирщини
Наслідки обстрілу Житомирщини

Автор: 

обстріл (28449) Житомирська область (1261)


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А де рекламовано ППО? Я, не темі?
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26.08.2024 15:42 Відповісти
Ждемо відповіді по кацапії. Смерть кацапам! Путлер капут!
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26.08.2024 15:48 Відповісти
 
 