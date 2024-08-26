Наслідки обстрілу Житомирщини: Попередньо, загинула жінка. 3 осіб травмовано. ФОТО

Внаслідок масованого обстрілу на Житомирщині, попередньо, загинула 1 особа, трьох травмовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"У регіоні пошкоджені житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Попередньо, загинула жінка, ще троє осіб травмовані", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники залучені до ліквідації наслідків масованої атаки.

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