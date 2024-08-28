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На Житомирщині після атаки РФ виявили та знищили понад десяток ворожих касетних боєприпасів. ФОТОрепортаж

У Житомирській області після масованої комбінованої атаки Росії по Україні 26 серпня виявили ворожі касетні боєприпаси.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Житомирській області, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі тривають роботи з виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів. Загалом впродовж доби вибухотехніки Житомирської області вилучили 14 таких боєприпасів. Усі вони були вивезені та знищені у безпечному місці.

На Житомирщині після атаки РФ виявили та знищили понад десяток ворожих касетних боєприпасів

На Житомирщині після атаки РФ виявили та знищили понад десяток ворожих касетних боєприпасів

Правоохоронці закликають громадян дотримуватися правил мінної безпеки.

На Житомирщині після атаки РФ виявили та знищили понад десяток ворожих касетних боєприпасів

"Навіть одна така "куля" здатна завдати непоправної шкоди, адже може спрацювати від найменшого удару чи необережного переміщення... У жодному разі не підіймайте та не переносьте будь-які невідомі предмети, особливо якщо знаходитеся неподалік місць обстрілів чи падіння уламків. У разі їх виявлення відійдіть на безпечну відстань та зателефонуйте до поліції (102) чи ДСНС (101)", - йдеться у повідомленні.

На Житомирщині після атаки РФ виявили та знищили понад десяток ворожих касетних боєприпасів

На Житомирщині після атаки РФ виявили та знищили понад десяток ворожих касетних боєприпасів

Нагадаємо, що у понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.

У ніч на 27 серпня росіяни знову атакували Україну 10 ракетами різних типів та 81 ударним дроном типу "Шахед", п'ять крилатих ракет і 60 дронів вдалося знищити.

Дивіться також: Наслідки обстрілу Житомирщини: Попередньо, загинула жінка. 3 осіб травмовано. ФОТО

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знищення (7235) касетні боєприпаси (124) Житомирська область (1261)


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