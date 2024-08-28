На Житомирщині після атаки РФ виявили та знищили понад десяток ворожих касетних боєприпасів. ФОТОрепортаж

У Житомирській області після масованої комбінованої атаки Росії по Україні 26 серпня виявили ворожі касетні боєприпаси.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Житомирській області, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі тривають роботи з виявлення, вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів. Загалом впродовж доби вибухотехніки Житомирської області вилучили 14 таких боєприпасів. Усі вони були вивезені та знищені у безпечному місці.

Правоохоронці закликають громадян дотримуватися правил мінної безпеки.

"Навіть одна така "куля" здатна завдати непоправної шкоди, адже може спрацювати від найменшого удару чи необережного переміщення... У жодному разі не підіймайте та не переносьте будь-які невідомі предмети, особливо якщо знаходитеся неподалік місць обстрілів чи падіння уламків. У разі їх виявлення відійдіть на безпечну відстань та зателефонуйте до поліції (102) чи ДСНС (101)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у понеділок, 26 серпня, російські війська завдали одного з наймасованіших ударів по Україні. Окупанти атакували критичну інфраструктуру більш ніж сотнею ракет різних типів та близько сотнею ударних дронів-камікадзе.

У ніч на 27 серпня росіяни знову атакували Україну 10 ракетами різних типів та 81 ударним дроном типу "Шахед", п'ять крилатих ракет і 60 дронів вдалося знищити.

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