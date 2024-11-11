Впродовж тижня сапери знешкодили майже 600 ворожих боєприпасів на Харківщині

Упродовж минулого тижня (4-10 листопада) сапери ДСНС знешкодили майже 600 ворожих боєприпасів.

Про це повідомляє Харківська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наразі на Харківщині працюють 39 піротехнічних розрахунків, 209 саперів та 93 одиниці техніки зведеного загону ДСНС, у тому числі 11 машин механізованого розмінування.

Раніше повідомлялося, що у селі Гусарівка Барвінківської громади Ізюмського району Харківської області через детонацію вибухонебезпечного предмета постраждали двоє хлопчиків 11 та 12 років.

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