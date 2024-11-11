Армия РФ совершает штурмовые действия возле Макаровки и Ровнополя на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российские войска активизировались возле Макаровки Волновахского района Донецкой области и проводят штурмовые действия.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Тяжелый день у подразделений Сил обороны Украины и у Макаровки и Ровнополя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты проводят штурмовые действия силами до 50-60 пехотинцев за раз, а также при поддержке ББМ и подразделений на мотоциклах.
"Цель врага - зайти и закрепиться в Ровнополе и Макаровке. Если относительно последней ситуация плюс-минус понятна, то по Ровнополю до сих пор ситуация неизвестна", - добавили аналитики DeepState.
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