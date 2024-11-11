Враг накапливает резервы в районе Часова Яра и имеет продвижение на Торецком направлении, - ОТГ "Луганск"

Российские войска собирают силы и накапливают резервы в районе Часова Яра и на Северском направлении. Через некоторое время количество активных боевых действий и штурмов на этих направлениях возобновится.

Об этом в телеэфире сообщила пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Торецком направлении количество штурмов увеличилось. А в районе Часова Яра и на Северском направлении до сих пор остается тенденция к тому, что количество штурмов уменьшается. Например, на Северском направлении за минувшие сутки был всего 1 штурм", - сказала пресс-секретарь, отвечая на вопрос, какая динамика наблюдается в зоне их ответственности после прошедшей недели.

Также у врага есть продвижение на Торецком направлении.

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Мы видим, что на Торецком направлении снова возобновилась динамичная ситуация. Сейчас враг пытается наступать малыми пехотными группами, как и раньше. За минувшие сутки было 16 штурмов. И за прошедшие сутки почти 90 человек были уничтожены или ранены в самом Торецке", - рассказала Бобовникова.

Пресс-секретарь ОТГ "Луганск" отметила, что на всех 3 направлениях, находящихся в их зоне ответственности, враг применяет авиацию.

"Буквально за сегодня нанес удары по Часову Яру, Краматорску, а на Торецком направлении выпустил 13 КАБов, в том числе по Торецку, Константиновке, и 9 ударов неуправляемыми авиаракетами по населенному пункту Дружба", - добавили в ОТГ "Луганск".

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