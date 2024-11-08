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Россияне пытаются по тихому пытаются зайти на позиции наших защитников в Часовом Яре, - 24-я ОМБр

Часів Яр

Россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ в Часовом Яре, но им не удается закрепиться

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Ми - Україна" сообщил представитель пресс-службы 24-й ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин.

"Используют малые пехотные группы. Сейчас они пытаются "проскочить по-тихому" в моменты, когда они замаскированы, зайти на позиции наших защитников, и оттуда попытаться проводить свои операции. Если раньше они штурмовали в лоб, сейчас они пытаются зайти по-тихому и неожиданно застать наших бойцов", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что есть информация, что враг пытается накопить силы в районе Часова Яра.

"Сказать, какие эти силы и насколько они будут сильнее штурмовать, и будет ли у них такая возможность, к сожалению, сейчас не могу", - добавил Андрей Полухин.

Напомним, ранее в ОТГ "Луганськ" сообщили, что россияне накапливают ресурсы под Часовым Яром в Донецкой области. В то же время, вблизи Торецка враг наращивает количество штурмов.

Также читайте: У россиян нет продвижения в Часовом Яре и Торецке, несмотря на постоянные штурмы, - ОТГ "Луганськ"

Автор: 

24 омб имени князя Данила Галицкого (261) Часов Яр (376)


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Повна нєпруха у рузьге!
Мгм...
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08.11.2024 13:19 Ответить
 
 