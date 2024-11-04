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Новости Война
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У россиян нет продвижения в Часовом Яре и Торецке, несмотря на постоянные штурмы, - ОТГ "Луганськ"

Бойові дії навколо Торецька

Никакого продвижения оккупантов, несмотря на сообщения об их "прорывах", в районе ответственности ОТГ "Луганськ" пока нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне новини" сообщила пресс-секретарь ОТГ "Луганськ" майор Анастасия Бобовникова.

"Они выдают желаемое за действительное, потому что они, возможно, хотели бы продвинуться, но не могут. И мы будем пытаться противодействовать им столько, сколько это будет возможно. Сейчас мы видим только то, что враг накапливает свои ресурсы", - отметила Бобовникова.

Напомним, в начале ноября Бобовникова уже опровергала сообщения россиян о захвате Торецка и Часова Яра.

Читайте также: Оккупанты врут о захвате Часова Яра и Торецка, - ОТГ "Луганськ"

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боевые действия (4429) Торецк (511) Часов Яр (375)


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...У росіян немає просування в Часовому Яру та Торецьку... Та на жаль вже й Торецьку як такого майже немає... Бував я там і при совку і в 90-ті. Більше не був. При совку місто виглядало краще ніж в 90-ті. А зараз кажуть одні руїни стоять...
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04.11.2024 14:41 Ответить
Я там жил полтора года в конце 90х. Клоака это мягко сказано
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04.11.2024 15:01 Ответить
 
 