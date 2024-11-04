У россиян нет продвижения в Часовом Яре и Торецке, несмотря на постоянные штурмы, - ОТГ "Луганськ"
Никакого продвижения оккупантов, несмотря на сообщения об их "прорывах", в районе ответственности ОТГ "Луганськ" пока нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне новини" сообщила пресс-секретарь ОТГ "Луганськ" майор Анастасия Бобовникова.
"Они выдают желаемое за действительное, потому что они, возможно, хотели бы продвинуться, но не могут. И мы будем пытаться противодействовать им столько, сколько это будет возможно. Сейчас мы видим только то, что враг накапливает свои ресурсы", - отметила Бобовникова.
Напомним, в начале ноября Бобовникова уже опровергала сообщения россиян о захвате Торецка и Часова Яра.
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Ivan Ivan #403337
показать весь комментарий04.11.2024 14:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олег Мандрівник #582578
показать весь комментарий04.11.2024 15:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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