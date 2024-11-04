У росіян немає просування в Часовому Яру та Торецьку, попри постійні штурми, - ОТУ "Луганськ"

Жодного просування окупантів, попри повідомлення про їхні "прориви", у районі відповідальності ОТУ "Луганськ" наразі немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне новини" повідомила речниця ОТУ "Луганськ" майор Анастасія Бобовнікова.

"Вони видають бажане за дійсне, тому що вони, можливо, хотіли б просунутись, але не можуть. І ми будемо намагатися протидіяти їм стільки, скільки це буде можливо. Зараз ми бачимо тільки те, що ворог накопичує свої ресурси", - зазначила Бобовнікова.

Нагадаємо, на початку листопада Бобовнікова вже спростовувала повідомлення росіян щодо захоплення Торецька та Часового Яру.

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