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Новини Війна
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У росіян немає просування в Часовому Яру та Торецьку, попри постійні штурми, - ОТУ "Луганськ"

Бойові дії навколо Торецька

Жодного просування окупантів, попри повідомлення про їхні  "прориви", у районі відповідальності ОТУ "Луганськ" наразі немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне новини" повідомила речниця ОТУ "Луганськ" майор Анастасія Бобовнікова.

"Вони видають бажане за дійсне, тому що вони, можливо, хотіли б просунутись, але не можуть. І ми будемо намагатися протидіяти їм стільки, скільки це буде можливо. Зараз ми бачимо тільки те, що ворог накопичує свої ресурси", - зазначила Бобовнікова.

Нагадаємо, на початку листопада Бобовнікова вже спростовувала повідомлення росіян щодо захоплення Торецька та Часового Яру.

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бойові дії (4184) Торецьк (520) Часів Яр (378)


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...У росіян немає просування в Часовому Яру та Торецьку... Та на жаль вже й Торецьку як такого майже немає... Бував я там і при совку і в 90-ті. Більше не був. При совку місто виглядало краще ніж в 90-ті. А зараз кажуть одні руїни стоять...
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04.11.2024 14:41 Відповісти
Я там жил полтора года в конце 90х. Клоака это мягко сказано
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04.11.2024 15:01 Відповісти
 
 