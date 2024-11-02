Близько 950 людей залишаються у Торецьку, можливість евакуації з кожним днем ускладнюється, - МВА

Станом на 2 листопада у Торецьку Донецької області залишаються близько 950 осіб. Є можливість евакуюватись, але з урахуванням погодних умов.

Про це "Суспільному" розповів начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, через російські обстріли можливість евакуації з кожним днем ускладнюється.

"Є часткова можливість їх евакуйовувати. На жаль, з кожним днем можливість евакуації все більше ускладнюється, доводиться евакуйовувати населення у сприятливих кліматичних умовах, коли дощ та похмуро. Нам вдається і в нічний період вивозити людей. Ворог використовуючи FPV-дрони, артилерію намагається знищити транспортні засоби, які пересуваються по громаді. Це були непоодинокі випадки коли страждали евакуаційні автомобілі, броньовані автомобілі, яка займалися евакуацією мирного населення", - розповів Чинчик.

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Як розповів посадовець, з проханням евакуюватися щоденно звертаються 15-20 людей. Деякі жителі виїжджають самостійно власним транспортом.

За словами начальника МВА, у громаді не фіксували випадків повернення жителів з евакуації.

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Ворожі обстріли

Чинчик зазначив, що люди, які залишаються у Торецьку, потерпають від російських обстрілів із різного озброєння.

За словами посадовця, окупанти застосовують міномети, артилерію, FPV-дрони та БпЛА при обстрілах міста.

"Ворог нехтує традиціями війни, нищить все живе, нищить й розстрілює житлову забудову, багатоквартирну забудову, тому мешканці, які лишились у громаді, змушені переховуватися в укриттях, підвалах, погрібах й мінімально виходять на вулицю, щоб вижити, вцілити у такий важкий час", - розповів очільник МВА.

Раніше повідомлялося, що станом на початок жовтня у Торецьку залишалося 1200 цивільних осіб.

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