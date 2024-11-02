Около 950 человек остаются в Торецке, возможность эвакуации с каждым днем ​​усложняется, - ГВА

По состоянию на 2 ноября в Торецке Донецкой области остаются около 950 человек. Есть возможность эвакуироваться, но с учетом погодных условий.

По словам чиновника, из-за российских обстрелов возможность эвакуации с каждым днем усложняется.

"Есть частичная возможность их эвакуировать. К сожалению, с каждым днем возможность эвакуации все больше усложняется, приходится эвакуировать население в благоприятных климатических условиях, когда дождь и пасмурно. Нам удается и в ночной период вывозить людей. Враг используя FPV-дроны, артиллерию пытается уничтожить транспортные средства, которые передвигаются по громаде. Это были отдельные случаи, когда страдали эвакуационные автомобили, бронированные автомобили, которые занимались эвакуацией мирного населения", - рассказал Чинчик.

Как рассказал чиновник, с просьбой эвакуироваться ежедневно обращаются 15-20 человек. Некоторые жители выезжают самостоятельно собственным транспортом.

По словам начальника ГВА, в громаде не фиксировали случаев возвращения жителей из эвакуации.

Вражеские обстрелы

Чинчик отметил, что люди, которые остаются в Торецке, страдают от российских обстрелов из различного вооружения.

По словам чиновника, оккупанты применяют минометы, артиллерию, FPV-дроны и БПЛА при обстрелах города.

"Враг пренебрегает традициями войны, уничтожает все живое, уничтожает и расстреливает жилую застройку, многоквартирную застройку, поэтому жители, которые остались в громаде, вынуждены скрываться в укрытиях, подвалах, погребах и минимально выходят на улицу, чтобы выжить, уцелеть в такое трудное время", - рассказал глава ГВА.

Ранее сообщалось, что по состоянию на начало октября в Торецке оставалось 1200 гражданских лиц.

