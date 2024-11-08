Росіяни намагаються по тихому зайти на позиції наших оборонців у Часовому Ярі, - 24 ОМБр
Росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ в Часовому Яру, але їм не вдається закріпитися
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми - Україна" повідомив представник пресслужби 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін.
"Використовують малі піхотні групи. Зараз вони намагаються "проскочити по тихому" в моменти, коли вони замасковані, зайти на позиції наших оборонців, і звідти спробувати робити свої операції. Якщо раніше вони штурмували в лоб, зараз вони намагаються зайти по тихому і зненацька застати наших бійців", - йдеться в повідомленні.
Він також зазначив, що є інформація, що ворог намагається накопичити сили в районі Часового Яру.
"Сказати, які ці сили та наскільки вони будуть сильніше штурмувати, і чи буде в них така можливість, нажаль, зараз не можу", – додав Андрій Полухін.
Нагадаємо, раніше в ОТУ "Луганськ" повідомили, що росіяни накопичують ресурси під Часовим Яром на Донеччині. Водночас поблизу Торецька ворог нарощує кількість штурмів.
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