Армія РФ готується до активних бойових дій під Часовим Яром, - ОТУ "Луганськ"

Росіяни накопичують ресурси під Часовим Яром на Донеччині. Водночас поблизу Торецька ворог нарощує кількість штурмів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"Наразі ми бачимо певне зниження кількості штурмів, порівняно з іншими напрямками. Там ворог накопичує свої ресурси. Зараз вони готуються до активних бойових дій. Вони кожної ночі заводять особовий склад під прикриттям, заводять їх в антитепловізійних плащах. Також вони підвозять БК (боєкомплект, - ред.) якомога ближче до лінії бойового зіткнення, озброєння, готують техніку - встановлюють засоби зв'язку на неї, РЕБ", - сказала вона, відповідаючи на запитання щодо ситуації навколо Часового Яру.

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Характеризуючи ситуацію навколо Торецька, речниця зазначила, що росіяни зібрали там "серйозне угрупування". За її словами, йдеться про мотострілецькі бригади та, зокрема, підрозділи спецпризначення Центрального військового округу військ РФ.

"Зараз ми теж бачимо, що вони (росіяни, - ред.) накопичують техніку та ресурси. І вже сьогодні вони почали збільшувати кількість штурмів. Якщо ще кілька днів тому було відносно тихо, то зараз ворог починає напирати", - сказала вона.

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