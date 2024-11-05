РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8710 посетителей онлайн
Новости Война
1 648 4

Армия РФ готовится к активным боевым действиям под Часовым Яром, - ОТГ "Луганск"

Як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині

Россияне накапливают ресурсы под Часовым Яром в Донецкой области. В то же время вблизи Торецка враг наращивает количество штурмов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире рассказала спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"Сейчас мы видим определенное снижение количества штурмов по сравнению с другими направлениями. Там враг накапливает свои ресурсы. Сейчас они готовятся к активным боевым действиям. Они каждую ночь заводят личный состав под прикрытием, заводят их в антитепловизионных плащах. Также они подвозят БК (боекомплект, - ред.) как можно ближе к линии боевого соприкосновения, вооружение, готовят технику - устанавливают средства связи на нее, РЭБ", - сказала она, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Часова Яра.

Также читайте: У россиян нет продвижения в Часовом Яре и Торецке, несмотря на постоянные штурмы, - ОТГ "Луганск"

Характеризуя ситуацию вокруг Торецка, спикер отметила, что россияне собрали там "серьезную группировку". По ее словам, речь идет о мотострелковых бригадах и, в частности, подразделениях спецназначения Центрального военного округа войск РФ.

"Сейчас мы тоже видим, что они (россияне, - ред.) накапливают технику и ресурсы. И уже сегодня они начали увеличивать количество штурмов. Если еще несколько дней назад было относительно тихо, то сейчас враг начинает напирать", - сказала она.

Также читайте: Оккупанты врут о захвате Часова Яра и Торецка, - ОТГ "Луганск"

Автор: 

армия РФ (19885) Часов Яр (375)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З огляду на допомогу Безумної та іншого шапіто.
Нашим хлопцям з ЗСУ буде непереливки
показать весь комментарий
05.11.2024 20:18 Ответить
От наче і вірний допис, але так було важко поставити "мені подобаєть" бо відверто кажучі нефіга така перспектива мені не подобається
показать весь комментарий
05.11.2024 20:45 Ответить
Тим часом фокус змістився на Курську область. WTF?
показать весь комментарий
05.11.2024 21:33 Ответить
 
 