Армия РФ готовится к активным боевым действиям под Часовым Яром, - ОТГ "Луганск"

Россияне накапливают ресурсы под Часовым Яром в Донецкой области. В то же время вблизи Торецка враг наращивает количество штурмов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире рассказала спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"Сейчас мы видим определенное снижение количества штурмов по сравнению с другими направлениями. Там враг накапливает свои ресурсы. Сейчас они готовятся к активным боевым действиям. Они каждую ночь заводят личный состав под прикрытием, заводят их в антитепловизионных плащах. Также они подвозят БК (боекомплект, - ред.) как можно ближе к линии боевого соприкосновения, вооружение, готовят технику - устанавливают средства связи на нее, РЭБ", - сказала она, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Часова Яра.

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Характеризуя ситуацию вокруг Торецка, спикер отметила, что россияне собрали там "серьезную группировку". По ее словам, речь идет о мотострелковых бригадах и, в частности, подразделениях спецназначения Центрального военного округа войск РФ.

"Сейчас мы тоже видим, что они (россияне, - ред.) накапливают технику и ресурсы. И уже сегодня они начали увеличивать количество штурмов. Если еще несколько дней назад было относительно тихо, то сейчас враг начинает напирать", - сказала она.

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