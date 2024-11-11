Оккупанты могли повредить дамбу Кураховского водохранилища, в селах вдоль реки Волчья фиксируется подъем воды, - глава ГВА Падун

Оккупанты на своих ресурсах сообщают о повреждении Терновской дамбы Кураховского водохранилища. Из-за обстрелов осмотреть ее пока невозможно, впрочем, в селах, расположенных вдоль течения реки Волчья, действительно фиксируется подъем воды.

Об этом 11 ноября "Суспільне Донбас" сообщил начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун в телефонном разговоре, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам известно, что идет вода по селам, расположенным возле Терновской дамбы. Характер повреждения, критичность подтвердить не можем. Осмотр дамбы не можем осуществить из-за постоянных обстрелов по состоянию на сейчас", - сообщил Суспильному Падун.

По его словам, есть данные, что вода подступает к населенным пунктам Великоновоселковской громады.

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"По другим населенным пунктам Великоновоселковской громады идет вода так, как если шлюзы открываются. То мы констатируем то, что дамба, вероятно, повреждена", - уточнил Роман Падун.

Заметим, что россияне в пропагандистских телеграм-каналах не только заявили о повреждении дамбы, но и выложили фото, на котором зафиксировано повреждение. Официального подтверждения на эту минуту нет.