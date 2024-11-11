Окупанти могли пошкодити дамбу Курахівського водосховища, у селах вздовж річки Вовча фіксується підйом води, - голова МВА Падун

Окупанти на своїх ресурсах повідомляють про пошкодження Тернівської дамби Курахівського водосховища. Через обстріли оглянути її наразі неможливо, втім у селах, які розташовані вздовж течії річки Вовча, дійсно фіксується підйом води.

Про це 11 листопада "Суспільне Донбас" повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун у телефонній розмові, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам відомо, що йде вода по селах, що розташовані біля Тернівської дамби. Характер пошкодження, критичність підтвердити не можемо. Огляд дамби не можемо здійснити через постійні обстріли станом на зараз", - повідомив Суспільному Падун.

За його словами, є дані, що вода підступає до населених пунктів Великоновосілківської громади.

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"Ми маємо по інших населених пунктах Великоновосілківської громади, що там йде вода так як, якщо шлюзи відкриваються. То ми констатуємо те, що дамба, ймовірно, пошкоджена", - уточнив Роман Падун.

Зауважимо, що росіяни у пропагандистських телеграм-каналах не лише заявили про пошкодження дамби. Офіційного підтвердження на цю хвилину немає.