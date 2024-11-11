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Новини
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Курахівську ТЕС розібрали на запчастини для ремонту інших електростанцій, - WSJ

Курахівську ТЕС розібрали

У Донецькій області розібрали прифронтову Курахівську теплоелектростанцію та вивезли з неї обладнання через загрозу російського наступу.  Її обладнання будуть використовувати  для відновлення зруйнованих теплоелектростанцій, які розташовані далеко від зони бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

"Попри постійні обстріли, працівники намагалися підтримувати роботу станції, однак навесні у компанії ДТЕК, якій належить Курахівська ТЕС, прийняли рішення про її демонтаж", - йдеться в матеріалі.

Тривалий час росіяни обстрілювали Курахівську ТЕС з артилерії. Станом на квітень 2024 року збитки від обстрілів Курахівської ТЕС оцінювали майже у мільярд гривень. Але остаточно її вирішили розібрати після того, як окупанти підірвали міст, яким на станцію завозили вугілля. Відновити міст було неможливо, тож ТЕС, яка працювала десятиліттями, вирішили розібрати.

До цього ДТЕК шукав запчастини на виведених з експлуатації електростанціях по всій Європі. Але навіть партнерам, які мали запчастини радянських часів, знадобилися місяці, щоб подолати бюрократію. Крім того, таке обладнання важке у транспортуванні.

Про те, що Курахівська ТЕС буде розібрана, співробітникам ще навесні повідомив її керівник Анатолій Боричевський. Він також керував операцією з демонтажу.

Обладнання вагою в сотні тонн довелося перевозити автотранспортом, оскільки єдине залізничне сполучення до заводу було зруйновано. Трансформатори були настільки важкими, що вони зламали гідравлічні штовхачі, які використовувалися для їх переміщення. Один кран був занадто слабким, щоб підняти деякі частини обладнання, тому працівники використовували відразу два, причому товсті мотузки часто "рвались, як нитка", розповів Боричевський.

Під час завантаження частини обладнання на вантажівки тріскали шини й підвіска автомобілів. Робітники зміцнювали мости, щоб вони не прогиналися.

Загалом на Курахівській ТЕС працювала тисяча працівників. Демонтоване обладнання допомогло відновити зруйновані ТЕС холдингу Ахметова на 60%.

Попри ці зусилля й імпорт електроенергії з Європи, Міжнародне енергетичне агентство попередило, що Україні може бракувати електроенергії, необхідної для найхолодніших зимових днів. Нестача може становити шість гігаватів або приблизно третину прогнозованого пікового попиту.

 Нагадаємо,  у червні 2024 року у ДТЕК заявили, що російські окупанти понад 180 разів атакували теплові електростанції компанії. Це призвело до втрати близько 90% генеруючих потужностей.

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Автор: 

ТЕС (916) Донецька область (8317) ДТЕК (1981)


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Топ коментарі
+4
Также правильно !
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11.11.2024 13:48
+3
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11.11.2024 13:58
+3
Зеленскій настільки дурний що досі не розуміє очевидного - саме його дурість призвела до війни і усіх втрат. Кожний хто не бачить прямої вини цього дегенерата є таким самим дурнем як і Зєлєнскій. Потрібно негайно прибрати цю прокацаплени банду жидобільшовиків та корупціонерів від влади.
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11.11.2024 15:22
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11.11.2024 13:48 Відповісти
Це добре,кацапам не дістанеться.І навіть якщо б втримали Курахове,вони б роздовбали Кабами в щебінь всю станцію.А ще там поряд металургіний завод Електосталь був,думаю теж обладнання вивезли...
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11.11.2024 16:14 Відповісти
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11.11.2024 13:58 Відповісти
А чому? Що схема страхування та відшкодування вже не діє для хазяіна Донбасса, котрому всі вдячні за Яйцепада, ригів та сепарів?
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11.11.2024 14:15 Відповісти
Рінат Лєонідовіч молодєц, Донбасс корміл! 😯
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11.11.2024 14:21 Відповісти
не маніпулюйте, Данбасс тримав на шиї всю Україну, присмоктуючи у Ріната Лєонідовіча.
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11.11.2024 14:27 Відповісти
Прошу заметить, не на коленях. Стоя, нагнувшись
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11.11.2024 14:34 Відповісти
Какие там лещи были. А на Карловке, шо щас под кацапами угри водились
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11.11.2024 14:32 Відповісти
Зеленскій настільки дурний що досі не розуміє очевидного - саме його дурість призвела до війни і усіх втрат. Кожний хто не бачить прямої вини цього дегенерата є таким самим дурнем як і Зєлєнскій. Потрібно негайно прибрати цю прокацаплени банду жидобільшовиків та корупціонерів від влади.
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11.11.2024 15:22 Відповісти
сподіваюся, зелені виродки не будуть брати хабарі із тец, де евакуйоване обладнання може встановлюватися?! бо зелена шваль вона така - й на цьому захоче заробити!!
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11.11.2024 15:51 Відповісти
 
 