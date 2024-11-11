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Кураховскую ТЭС разобрали на запчасти для ремонта других электростанций, - WSJ

Курахівську ТЕС розібрали

В Донецкой области разобрали прифронтовую Кураховскую теплоэлектростанцию и вывезли из нее оборудование из-за угрозы российского наступления. Ее оборудование будут использовать для восстановления разрушенных теплоэлектростанций, которые расположены далеко от зоны боевых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

"Несмотря на постоянные обстрелы, работники пытались поддерживать работу станции, однако весной в компании ДТЭК, которой принадлежит Кураховская ТЭС, приняли решение о ее демонтаже", - говорится в материале.

Долгое время россияне обстреливали Кураховскую ТЭС из артиллерии. По состоянию на апрель 2024 года убытки от обстрелов Кураховской ТЭС оценивали почти в миллиард гривен. Но окончательно ее решили разобрать после того, как оккупанты взорвали мост, по которому на станцию завозили уголь. Восстановить мост было невозможно, поэтому ТЭС, которая работала десятилетиями, решили разобрать.

До этого ДТЭК искал запчасти на выведенных из эксплуатации электростанциях по всей Европе. Но даже партнерам, которые имели запчасти советских времен, понадобились месяцы, чтобы преодолеть бюрократию. Кроме того, такое оборудование тяжелое в транспортировке.

О том, что Кураховская ТЭС будет разобрана, сотрудникам еще весной сообщил ее руководитель Анатолий Боричевский. Он также руководил операцией по демонтажу.

Оборудование весом в сотни тонн пришлось перевозить автотранспортом, поскольку единственное железнодорожное сообщение к заводу было разрушено. Трансформаторы были настолько тяжелыми, что они сломали гидравлические толкатели, которые использовались для их перемещения. Один кран был слишком слабым, чтобы поднять некоторые части оборудования, поэтому работники использовали сразу два, причем толстые веревки часто "рвались, как нитка", рассказал Боричевский.

При погрузке части оборудования на грузовики трескали шины и подвеска автомобилей. Рабочие укрепляли мосты, чтобы они не прогибались.

Всего на Кураховской ТЭС работала тысяча работников. Демонтированное оборудование помогло восстановить разрушенные ТЭС холдинга Ахметова на 60%.

Несмотря на эти усилия и импорт электроэнергии из Европы, Международное энергетическое агентство предупредило, что Украине может не хватать электроэнергии, необходимой для самых холодных зимних дней. Недостаток может составить шесть гигаватт или примерно треть прогнозируемого пикового спроса.

Напомним, в июне 2024 года в ДТЭК заявили, что российские оккупанты более 180 раз атаковали тепловые электростанции компании. Это привело к потере около 90% генерирующих мощностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил об уничтожении Россией почти всех ТЭС и ГЭС в Украине

Автор: 

ТЭС (280) Донецкая область (9524) ДТЭК (520)


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Топ комментарии
+4
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11.11.2024 13:48
+3
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11.11.2024 13:58
+3
Зеленскій настільки дурний що досі не розуміє очевидного - саме його дурість призвела до війни і усіх втрат. Кожний хто не бачить прямої вини цього дегенерата є таким самим дурнем як і Зєлєнскій. Потрібно негайно прибрати цю прокацаплени банду жидобільшовиків та корупціонерів від влади.
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11.11.2024 15:22
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11.11.2024 13:48 Ответить
Це добре,кацапам не дістанеться.І навіть якщо б втримали Курахове,вони б роздовбали Кабами в щебінь всю станцію.А ще там поряд металургіний завод Електосталь був,думаю теж обладнання вивезли...
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11.11.2024 16:14 Ответить
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11.11.2024 13:58 Ответить
А чому? Що схема страхування та відшкодування вже не діє для хазяіна Донбасса, котрому всі вдячні за Яйцепада, ригів та сепарів?
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11.11.2024 14:15 Ответить
Рінат Лєонідовіч молодєц, Донбасс корміл! 😯
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11.11.2024 14:21 Ответить
не маніпулюйте, Данбасс тримав на шиї всю Україну, присмоктуючи у Ріната Лєонідовіча.
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11.11.2024 14:27 Ответить
Прошу заметить, не на коленях. Стоя, нагнувшись
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11.11.2024 14:34 Ответить
Какие там лещи были. А на Карловке, шо щас под кацапами угри водились
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11.11.2024 14:32 Ответить
Зеленскій настільки дурний що досі не розуміє очевидного - саме його дурість призвела до війни і усіх втрат. Кожний хто не бачить прямої вини цього дегенерата є таким самим дурнем як і Зєлєнскій. Потрібно негайно прибрати цю прокацаплени банду жидобільшовиків та корупціонерів від влади.
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11.11.2024 15:22 Ответить
сподіваюся, зелені виродки не будуть брати хабарі із тец, де евакуйоване обладнання може встановлюватися?! бо зелена шваль вона така - й на цьому захоче заробити!!
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11.11.2024 15:51 Ответить
 
 