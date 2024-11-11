Ворог накопичує резерви у районі Часового Яру та має просування на Торецькому напрямку, - ОТУ "Луганськ"

Російські війська збирають сили та накопичують резерви у районі Часового Яру та на Сіверському напрямку. За деякий час кількість активних бойових дій і штурмів на цих напрямках відновиться.

Про це у телеефірі повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Торецькому напрямку кількість штурмів збільшилася. А у районі Часового Яру і на Сіверському напрямку досі залишається тенденція до того, що кількість штурмів зменшується. Наприклад, на Сіверському напрямку за минулу добу був усього 1 штурм", - сказала речниця, відповідаючи на питання, яка динаміка спостерігається у зоні їхньої відповідальності після тижня, що минув.

Також у ворога є просування на Торецькому напрямку.

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Ми бачимо, що на Торецькому напрямку знову відновилися динамічна ситуація. Зараз ворог намагається наступати малими піхотними групами, як і раніше. За минулу добу було 16 штурмів. І протягом минулої доби майже 90 осіб було знищено або поранено у самому Торецьку", - розповіла Бобовнікова.

Речниця ОТУ "Луганськ" зауважила, що на всіх 3 напрямках, що знаходяться у їхній зоні відповідальності, ворог застосовує авіацію.

"Буквально за сьогодні завдав ударів по Часовому Яру, Краматорську, а на Торецькому напрямку випустив 13 КАБів, у тому числі по Торецьку, Костянтинівці, і 9 ударів некерованими авіаракетами по населеному пункту Дружба", - додали в ОТУ "Луганськ".

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