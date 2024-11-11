Армія РФ здійснює штурмові дії біля Макарівки та Рівнополя на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські війська активізувалися біля Макарівки Волноваського району Донецької області та проводять штурмові дії.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Важкий день у підрозділів Сил Оборони України й біля Макарівки та Рівнополя", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти проводять штурмові дії силами до 50-60 піхотинців за раз, а також за підтримки ББМ та підрозділів на мотоциклах.
"Мета ворога — зайти та закріпитися в Рівнополі та Макарівці. Якщо по останній ситуація плюс-мінус зрозуміла, то по Рівнополю досі ситуація невідома", - додали аналітики DeepState.
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