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Новини Війна
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Армія РФ здійснює штурмові дії біля Макарівки та Рівнополя на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Ворог активізувався біля Макарівки та Рівнополя на Донеччині

Російські війська активізувалися біля Макарівки Волноваського району Донецької області та проводять штурмові дії.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Важкий день у підрозділів Сил Оборони України й біля Макарівки та Рівнополя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти проводять штурмові дії силами до 50-60 піхотинців за раз, а також за підтримки ББМ та підрозділів на мотоциклах.

"Мета ворога — зайти та закріпитися в Рівнополі та Макарівці. Якщо по останній ситуація плюс-мінус зрозуміла, то по Рівнополю досі ситуація невідома", - додали аналітики DeepState.

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Окупанти активізувалися біля села Макарівка на Донеччині

Автор: 

армія рф (17329) Донецька область (8432)


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