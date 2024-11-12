Армия РФ в октябре захватила больше территории Украины, чем за любой другой месяц с середины 2022 года, - The Telegraph
Украина в октябре этого года потеряла больше всего территорий. Самые ожесточенные бои идут в районах Покровска и Курахово.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.
"Там российские войска обошли основные украинские оборонительные сооружения и вышли на открытые территории с разрозненными и слабыми оборонительными позициями", - говорится в материале.
Отмечается, что украинские силы испытывают недостаток живой силы и вооружения.
Тем временем российские солдаты продвинулись к Покровску - главному логистическому узлу для украинских сил. Город также считается опорой для оборонительных позиций украинских войск.
"Значительные бои идут также в городе-крепости Курахово, что к югу от Покровска", - говорится в материале.
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Частині населення розповідали про патріотизм, хоча в самих кандидатів колишніх комуняк і не просто комуністів а ще тих що тримували керівні посади та нагороди.
А частині населення яка зависла в совку, про погане НАТО та дружбу з орками. І так було до 2014 року, поки орки не скористались тим, що вони знищили запаси совка та повністю розвалили армію.
У нас же вірогідно.-споглядається оманська.домовленість по здачі півдня України та Донбасу ...( бачили. як гарненько заокруглилася мапа вторгнення рашо-орди--майже готова лінія розмежування про яку вже відверто талдичить голов-попихач Трампа ...(заявивши;--Криму вже НІЦ !Думайте за мир. та ажніяк НЕ за відвоювання...) При всьому нашому скептицизмі--ЗЕ-засланці свою .зрадницьку. місію виконали на відмінно !!! Досить згадати: і зволікання в очікуванні приходу Трампуші;
і порятунок вагнерівських головорізів. іцмітацію контрнаступу. яка завершилася виводом "леопардів" на мінне поле; "випадкове" збиття Ф-16": авантюрний перевід найбоєздатніших підрозділів ЗСУ із головного театру бойових дій Донеччини на задвірки Курщини( бо там. мовляв. легко-доступна здобич. для обмінного фонду...) Для капітуляцій-
ної . підготовки бидло-обивателя-73%--запущений ролік криво-опитувння. який "засвідчує".що прихильників терпіти тяготи війни і3 -63%--різко зменшується!? Умисно створюється безнадійна .ситуація: МОВЧИ та ДИШ ! А під занавіс ПАПА Франціск--дарує ЗЕ-шалапуту : квіточку.. що розпускається...( мабуть із філософським підтекстом : -Молодо-зелено...щоб із нами гундосить...катай із своїм ПЛАНОМ ПОБЄДИ--куди-інде...)
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