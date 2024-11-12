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Новости Война
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Армия РФ в октябре захватила больше территории Украины, чем за любой другой месяц с середины 2022 года, - The Telegraph

Росіяни не готуються до зими на фронті

Украина в октябре этого года потеряла больше всего территорий. Самые ожесточенные бои идут в районах Покровска и Курахово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

"Там российские войска обошли основные украинские оборонительные сооружения и вышли на открытые территории с разрозненными и слабыми оборонительными позициями", - говорится в материале.

Отмечается, что украинские силы испытывают недостаток живой силы и вооружения.

Тем временем российские солдаты продвинулись к Покровску - главному логистическому узлу для украинских сил. Город также считается опорой для оборонительных позиций украинских войск.

"Значительные бои идут также в городе-крепости Курахово, что к югу от Покровска", - говорится в материале.

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Автор: 

армия РФ (19057) оккупация (10119)


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Топ комментарии
+33
Як тільки зняли головнокомандуючого Залужного, 16 самих досвідчених генералів Генштабу, поміняли керівників бригад і поставили формально керувати військом ЗСУ Сирського, який народився на землях ворога, а його син воює проти нас, бо "керівництво" взяв Найпотужніший Боневтік Нетряпкович і його члени ставки і дня не служивши в армії - так і посипався фронт. І це все заслуга найрозумнішого наріду світу 73%. Я не помилився? Там де сипеться фронт, там дуже багато вбитих, покалічених, обездолених людей...Чи Гундосу Чотириждиуклоністу заважає Порошенко, коли возить на фронт дрони, РЕБи, автомобілі та інше?
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12.11.2024 08:37
+24
рейтинг зеленського за цей період невпинно виріс. десь вже я думаю 120%.
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12.11.2024 08:15
+20
Чому дивуватися, якщо країною керує агент параши ермак. Дякуючі 73% дебілів.
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12.11.2024 08:39
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Сунуться - куди ж відступаєм?
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12.11.2024 08:12 Ответить
рейтинг зеленського за цей період невпинно виріс. десь вже я думаю 120%.
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12.11.2024 08:15 Ответить
найпотужно працюе товарищ сирьський пид керивництвом ЗЕлидера ,найвеличнишого командувача з допомогою найдиевишого ермака ,наздоганяючи ОМАНСЬКИЙ ПЛАН
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12.11.2024 10:34 Ответить
Все йде за планом
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12.11.2024 08:16 Ответить
за планом зеленського-хуйла
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12.11.2024 08:18 Ответить
Зараз прокинеться Генерал Наступу!
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12.11.2024 08:20 Ответить
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12.11.2024 11:21 Ответить
Безработни?Ви де? Ідіть захищати сіловікив.
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12.11.2024 08:31 Ответить
Генштаб дає інфу шо ЗСУ б'є рекорди по знищеню рашистів та техніки. рашисти захвачюють теріторій все більше. Логіки немає.
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12.11.2024 08:31 Ответить
Ну чому ж немає? В другу світову совок клав в окремих операціях сотнями тисяч за день. Тим не менш досягав успіху. Засрашка таке саме утворення в мініатюрі. М'ясо, м'ясо і ще раз м'ясо. А пабєдітєлєй нє судят, як вони вважають. Завжди можна придумати "подвіг 28 бурятовцев".
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12.11.2024 08:38 Ответить
Якби командування вимагало відео з ідентифікацією місцевості знищеної техніки до прикладу як це роблять діпи, а не сухі звіти цифри б були мабть інші. А щодо особового складу, то вже не раз було в інтерв'ю, що офіцери пишуть умовно, тому що то ніяких не перевірити особливо в ближніх боях.
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12.11.2024 10:41 Ответить
Ваше слушне і розумне зауваження не зайшло читачам, лайків не має.
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12.11.2024 11:10 Ответить
У цьому місяці було дві статті на цензорі - Бутусов та полковник СБУ, захисник, у 22 році, Миколаїва та всього останнього Півдня - Роман Костенко, - про те яка брехня зараз існує у інформації в ЗСУ. І вони не знають як з цим справлятись. Є у архівах на цензорі. Така муйня.
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12.11.2024 18:13 Ответить
Під мудрим керівництвом кварталу, який сунувся не у свою справу
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12.11.2024 08:31 Ответить
Своя справа, не своя справа, яка різниця!? Люди хоч підзоробили трохи, для того і йшли ! Марку одежі у Кошового на інавгурації пам'ятаєте? POHUY ! Питання?
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12.11.2024 09:13 Ответить
Як тільки зняли головнокомандуючого Залужного, 16 самих досвідчених генералів Генштабу, поміняли керівників бригад і поставили формально керувати військом ЗСУ Сирського, який народився на землях ворога, а його син воює проти нас, бо "керівництво" взяв Найпотужніший Боневтік Нетряпкович і його члени ставки і дня не служивши в армії - так і посипався фронт. І це все заслуга найрозумнішого наріду світу 73%. Я не помилився? Там де сипеться фронт, там дуже багато вбитих, покалічених, обездолених людей...Чи Гундосу Чотириждиуклоністу заважає Порошенко, коли возить на фронт дрони, РЕБи, автомобілі та інше?
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12.11.2024 08:37 Ответить
Украинцы всегда будут выбирать не того президента, пока выборы будут проводить олигархи.
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12.11.2024 10:37 Ответить
Українці вибирають не тих президентів тому що завжди хочкть бачити месію умовно якогось царя який прийде і всі стануть багатими, хто більше казок розповідає того і обирають.

Частині населення розповідали про патріотизм, хоча в самих кандидатів колишніх комуняк і не просто комуністів а ще тих що тримували керівні посади та нагороди.

А частині населення яка зависла в совку, про погане НАТО та дружбу з орками. І так було до 2014 року, поки орки не скористались тим, що вони знищили запаси совка та повністю розвалили армію.
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12.11.2024 10:49 Ответить
олигархов в первую очередь убрать. но бунты никто не отменял. в США Капитолий штурмували, а чего не можно Раду штурмовать ? нах тот мадан был ? что бы зеля сидет ?
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12.11.2024 14:18 Ответить
Коли пишуть - "убрать олігархов", то дивуєшся, що то вони від щирого серця, чи спеціально розповсюджують російську пропаганду. Недавно США вибрали свого президента і як виявилося він олігарх. А колись Ярослав Мудрий, Володимир Київськиий Князь, чи король Русі Лев Данилович були великими патріотами і звичайно олігархами. Є приклад, де простий пареньок-водій, якого вибрали президентом Венесуєли, то ж він точно не олігарх і що? Зарплати отримують тачками, а купити немає де і що. Ще є великим олігархом і терористом одночасно пуйло, думаю гарний приклад.
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12.11.2024 16:54 Ответить
ты не ровняй украинский олигархов к ним, с ними Украину деградирует, и только полный дебил не видет, зеленский шестерка, и следующий президент уже шестерка, я слышал, что Притула будет балотироваться. внатуре ? еще один шут ? так что да. убрать олигархов, все наворованое забрать и на фронт. Ахметов. Коломойский. Порошенко, и другие гныды, они патриоты ? ну да, если ты веришь, что они белые и пушистые, то мне вас жаль.
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12.11.2024 17:09 Ответить
Трамп и Зеленский ? ты серьйозно ? зеля малорос, жид, шут, куда бы он не взел все через сраку,
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12.11.2024 17:11 Ответить
І ше одна втрата для України та ЗСУ - Генерал Марченко звільнився з армії - "Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися в непохитній боротьбі за Україну. Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті".
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12.11.2024 18:16 Ответить
Чому дивуватися, якщо країною керує агент параши ермак. Дякуючі 73% дебілів.
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12.11.2024 08:39 Ответить
Зелю геть!
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12.11.2024 08:59 Ответить
А зебіли радіють тисячі від наркоші
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12.11.2024 09:02 Ответить
Тисячі з бюджету, тобто, з власної кишені.
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12.11.2024 10:39 Ответить
Раніше захоплювали кожен місяць території як країна Андорра, а зараз вже як Люксембург.
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12.11.2024 09:07 Ответить
Це як раз по часу з курською операцією, геніальною і потрібною. Така ціна за піар зеленого крисюка
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12.11.2024 09:30 Ответить
Все зідно плана. Оманського плана
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12.11.2024 09:57 Ответить
Але у рази меньше, ніж за перший тиждень у лютому 22р.
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12.11.2024 09:58 Ответить
Тоді був (не)очікуваний напад, про який пів року попереджав Захід.
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12.11.2024 10:42 Ответить
Залужний не влаштовува, бо не слухняний, тому зняли, поставили слухняного Сирського і кацапи просто йдуть парадом, проте цей влаштовує, бо слухняний. Ну що, 73% худоба, хоч поржом?
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12.11.2024 10:53 Ответить
Не дивіться на фронт! Це все кацапське ІПСО! Дивіться які красиві плани перемоги анонсує Зеленскій!
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12.11.2024 11:28 Ответить
Слава сируну просирсьькому!!! Про- кремлівська мерзота!!!
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12.11.2024 11:53 Ответить
Сырский+Ермак+Зеленский, Х3 режим знищення, и сюда Трамп. короче бзда будет, ждем когда вся левобережная будет по РФ.
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12.11.2024 14:15 Ответить
-Подібне(історично) все це було: перегляньте ЗРАДНИЦЬКУ здачу Бенешом. Чехословаччини -Гітлеру в 1938 р.( Судети; М*юнхенська змова)
У нас же вірогідно.-споглядається оманська.домовленість по здачі півдня України та Донбасу ...( бачили. як гарненько заокруглилася мапа вторгнення рашо-орди--майже готова лінія розмежування про яку вже відверто талдичить голов-попихач Трампа ...(заявивши;--Криму вже НІЦ !Думайте за мир. та ажніяк НЕ за відвоювання...) При всьому нашому скептицизмі--ЗЕ-засланці свою .зрадницьку. місію виконали на відмінно !!! Досить згадати: і зволікання в очікуванні приходу Трампуші;
і порятунок вагнерівських головорізів. іцмітацію контрнаступу. яка завершилася виводом "леопардів" на мінне поле; "випадкове" збиття Ф-16": авантюрний перевід найбоєздатніших підрозділів ЗСУ із головного театру бойових дій Донеччини на задвірки Курщини( бо там. мовляв. легко-доступна здобич. для обмінного фонду...) Для капітуляцій-
ної . підготовки бидло-обивателя-73%--запущений ролік криво-опитувння. який "засвідчує".що прихильників терпіти тяготи війни і3 -63%--різко зменшується!? Умисно створюється безнадійна .ситуація: МОВЧИ та ДИШ ! А під занавіс ПАПА Франціск--дарує ЗЕ-шалапуту : квіточку.. що розпускається...( мабуть із філософським підтекстом : -Молодо-зелено...щоб із нами гундосить...катай із своїм ПЛАНОМ ПОБЄДИ--куди-інде...)

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12.11.2024 14:25 Ответить
план перемоги зеленського
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12.11.2024 16:06 Ответить
Вчора стало відомо що герой Півдя, той хто наперекор зеленскому та йього шакалам, котрі здавали та здають Україну - Генерал Марченко звільнився з ЗСУ. Тварюки ви звичайні - 73% українців.
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12.11.2024 18:19 Ответить
ну втрати у них теж найбільші, чого ми про це не говоримо?
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12.11.2024 23:16 Ответить
 
 