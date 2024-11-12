Армия РФ в октябре захватила больше территории Украины, чем за любой другой месяц с середины 2022 года, - The Telegraph

Украина в октябре этого года потеряла больше всего территорий. Самые ожесточенные бои идут в районах Покровска и Курахово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

"Там российские войска обошли основные украинские оборонительные сооружения и вышли на открытые территории с разрозненными и слабыми оборонительными позициями", - говорится в материале.

Отмечается, что украинские силы испытывают недостаток живой силы и вооружения.

Тем временем российские солдаты продвинулись к Покровску - главному логистическому узлу для украинских сил. Город также считается опорой для оборонительных позиций украинских войск.

"Значительные бои идут также в городе-крепости Курахово, что к югу от Покровска", - говорится в материале.

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