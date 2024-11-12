Армія РФ у жовтні захопила більше території України, ніж за будь-який інший місяць із середини 2022 року, - The Telegraph
Україна у жовтні цього року втратила найбільше територій. Найзапекліші бої точаться в районах Покровська та Курахового.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.
"Там російські війська обійшли основні українські оборонні споруди і вийшли на відкриті території з розрізненими та слабкими оборонними позиціями", – йдеться в матеріалі.
Наголошується, що українські сили відчувають нестачу живої сили та озброєння.
Тим часом російські солдати просунулися до Покровська – головного логістичного вузла для українських сил. Місто також вважається опорою для оборонних позицій українських військ.
"Значні бої точаться також у місті-фортеці Курахове, що на південь від Покровська", – йдеться в матеріалі.
Топ коментарі
+33 Поділля16
показати весь коментар12.11.2024 08:37
+24 саша паламарчук
показати весь коментар12.11.2024 08:15
+20 Киокушин Карате
показати весь коментар12.11.2024 08:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Частині населення розповідали про патріотизм, хоча в самих кандидатів колишніх комуняк і не просто комуністів а ще тих що тримували керівні посади та нагороди.
А частині населення яка зависла в совку, про погане НАТО та дружбу з орками. І так було до 2014 року, поки орки не скористались тим, що вони знищили запаси совка та повністю розвалили армію.
У нас же вірогідно.-споглядається оманська.домовленість по здачі півдня України та Донбасу ...( бачили. як гарненько заокруглилася мапа вторгнення рашо-орди--майже готова лінія розмежування про яку вже відверто талдичить голов-попихач Трампа ...(заявивши;--Криму вже НІЦ !Думайте за мир. та ажніяк НЕ за відвоювання...) При всьому нашому скептицизмі--ЗЕ-засланці свою .зрадницьку. місію виконали на відмінно !!! Досить згадати: і зволікання в очікуванні приходу Трампуші;
і порятунок вагнерівських головорізів. іцмітацію контрнаступу. яка завершилася виводом "леопардів" на мінне поле; "випадкове" збиття Ф-16": авантюрний перевід найбоєздатніших підрозділів ЗСУ із головного театру бойових дій Донеччини на задвірки Курщини( бо там. мовляв. легко-доступна здобич. для обмінного фонду...) Для капітуляцій-
ної . підготовки бидло-обивателя-73%--запущений ролік криво-опитувння. який "засвідчує".що прихильників терпіти тяготи війни і3 -63%--різко зменшується!? Умисно створюється безнадійна .ситуація: МОВЧИ та ДИШ ! А під занавіс ПАПА Франціск--дарує ЗЕ-шалапуту : квіточку.. що розпускається...( мабуть із філософським підтекстом : -Молодо-зелено...щоб із нами гундосить...катай із своїм ПЛАНОМ ПОБЄДИ--куди-інде...)
показати весь коментар