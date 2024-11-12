Армія РФ у жовтні захопила більше території України, ніж за будь-який інший місяць із середини 2022 року, - The Telegraph

Україна у жовтні цього року втратила найбільше територій. Найзапекліші бої точаться в районах Покровська та Курахового.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

"Там російські війська обійшли основні українські оборонні споруди і вийшли на відкриті території з розрізненими та слабкими оборонними позиціями", – йдеться в матеріалі.

Наголошується, що українські сили відчувають нестачу живої сили та озброєння.

Тим часом російські солдати просунулися до Покровська – головного логістичного вузла для українських сил. Місто також вважається опорою для оборонних позицій українських військ.

"Значні бої точаться також у місті-фортеці Курахове, що на південь від Покровська", – йдеться в матеріалі.

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