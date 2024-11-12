Війська РФ протягом дня били по Нікопольщині "Градом", БпЛА та з важкої артилерії: Пошкоджено будинки, підприємство газогони та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 12 листопада окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.

Про наслідки російських атак розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Увесь день агресор тероризував Нікопольщину – райцентр, Марганецьку та Мирівську громади. Цілив "Градом", важкою артилерією, БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, унаслідок атак пошкоджено інфраструктуру, промислове підприємство, 8 приватних будинків, 5 господарських споруд, гараж та авто. Зачепило газогони та лінію електропередач.

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Повідомляється, що люди не постраждали.







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