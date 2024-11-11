Обстріли Дніпропетровщини: у Кривому Розі шукають 4 людей, на Нікопольщині 2 загиблих та 5 поранених. ФОТОрепортаж
11 листопада внаслідок російських обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини загинули 2 людини. Рятувальники досі шукають людей під завалами у Кривому Розі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Увесь день ворог бив по Нікопольщині. Застосовував артилерію та БпЛА. Цілив по райцентру і Марганецькій громаді. Загинула жінка, особу якої зараз встановлюють. Обірвалося життя й 30-річного чоловіка. Він був лікарем. Агресор вгатив прямо по амбулаторії, де той працював. Постраждала також його колега. Зараз медики борються за її життя", - розповів Лисак.
Також внаслідок обстрілів району поранень зазнали 5 людей.
Окрім медзакладу, понівечені промислове підприємство, 2 навчальні заклади й стільки ж магазинів, банк, кафе. Побиті 3 багатоповерхівки, 2 авто, ще одне – знищене.
У Кривому Розі пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Досі невідома доля 4 людей.
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