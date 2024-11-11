Обстрелы Днепропетровщины: в Кривом Роге ищут 4 людей, на Никопольщине 2 погибших и 5 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
11 ноября в результате российских обстрелов Никопольского района Днепропетровщины погибли 2 человека. Спасатели до сих пор ищут людей под завалами в Кривом Роге.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Весь день враг бил по Никопольщине. Применял артиллерию и БпЛА. Целился по райцентру и Марганецкой громаде. Погибла женщина, личность которой сейчас устанавливают. Оборвалась жизнь и 30-летнего мужчины. Он был врачом. Агрессор попал прямо по амбулатории, где тот работал. Пострадала также его коллега. Сейчас медики сражаются за ее жизнь", - рассказал Лысак.
Также в результате обстрелов района ранения получили 5 человек.
Кроме медучреждения, изуродованы промышленное предприятие, 2 учебных заведения и столько же магазинов, банк, кафе. Повреждены 3 многоэтажки, 2 автомобиля, еще один - уничтожен.
В Кривом Роге поисково-спасательные работы продолжаются. До сих пор неизвестна судьба 4 людей.
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