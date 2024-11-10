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В течение дня оккупанты обстреливали Никопольщину из артиллерии и атаковали дронами. Повреждены дома, газопровод и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В течение дня воскресенья, 10 ноября, российские захватчики обстреливали Никопольский район Днепропетровщины из тяжелой артиллерии, а также атаковали дронами-камикадзе и сбрасывали боеприпасы с БпЛА. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что под вражескими ударами оказались Марганецкая, Покровская и Мировская громады и сам Никополь.

Ворожі обстріли Нікопольщини 10 листопада

Ворожі обстріли Нікопольщини 10 листопада

Ворожі обстріли Нікопольщини 10 листопада

Ворожі обстріли Нікопольщини 10 листопада

В результате вражеских обстрелов на Никопольщине повреждены восемь частных домов и семь хозяйственных построек. Кроме этого, разбиты авто, повреждены линия электропередач и газопровод.

Ворожі обстріли Нікопольщини 10 листопада

Ворожі обстріли Нікопольщини 10 листопада

Ворожі обстріли Нікопольщини 10 листопада

Ворожі обстріли Нікопольщини 10 листопада

Ворожі обстріли Нікопольщини 10 листопада

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обстрел (27151) Никополь (1021) Днепропетровская область (3948)


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10.11.2024 22:03 Ответить
 
 