В течение дня оккупанты обстреливали Никопольщину из артиллерии и атаковали дронами. Повреждены дома, газопровод и ЛЭП. ФОТОрепортаж
В течение дня воскресенья, 10 ноября, российские захватчики обстреливали Никопольский район Днепропетровщины из тяжелой артиллерии, а также атаковали дронами-камикадзе и сбрасывали боеприпасы с БпЛА. Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что под вражескими ударами оказались Марганецкая, Покровская и Мировская громады и сам Никополь.
В результате вражеских обстрелов на Никопольщине повреждены восемь частных домов и семь хозяйственных построек. Кроме этого, разбиты авто, повреждены линия электропередач и газопровод.
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KAISERWALD
показать весь комментарий10.11.2024 22:03 Ответить Мне нравится 0
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