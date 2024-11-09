Войска РФ ударили из РСЗО "Град" по Никополю и атаковали Синельниковский район: Ранен мужчина, повреждена инфраструктура и предприятие

Ночью российские военные били по Никополю и Синельниковскому району Днепропетровской области. На Днепропетровщине работали силы ПВО.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, российская армия ударила из РСЗО "Град" по Никополю. В результате удара пострадал 50-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.



Кроме того, изуродовано промышленное предприятие.

Как сообщил председатель ОВА, на Синельниковщине из-за вражеской атаки произошел пожар. Повреждена инфраструктура. Погибших и пострадавших нет.

Также читайте: 52 взрыва прогремели ночью и утром в приграничных громадах Сумщины