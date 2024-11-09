Війська РФ вдарили з РСЗВ "Град" по Нікополю й атакували Синельниківський район: Поранено чоловіка, пошкоджено інфраструктуру та підприємство

Уночі російські військові били по Нікополю та Синельниківському району Дніпропетровської області. На Дніпропетровщині працювали сили ППО.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, російська армія вдарила з РСЗВ "Град" по Нікополю. Унаслідок удару постраждав 50-річний чоловік. Його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості.



Крім того, понівечене промислове підприємство.

Як повідомив голова ОВА, на Синельниківщині через ворожу атаку сталася пожежа. Пошкоджено інфраструктуру. Загиблих і постраждалих немає.

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