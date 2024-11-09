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Зеленський звільнив очільника Нікопольської РВА Євтушенка

Зеленський звільнив главу Нікопольської РВА Євтушенка

У п'ятницю, 8 листопада, президент Володимир Зеленський звільнив Євгена Євтушенка з посади очільника Нікопольської районної військової адміністрації.

Про це йдеться у розпорядженні глави держави №129/2024-рп, яке опублікували на сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звільнити Євтушенка Євгена Вячеславовича з посади голови Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України у зв'язку із скасуванням допуску до державної таємниці", - йдеться у розпорядженні.

Що відомо про Євгена Євтушенка?

Євген Євтушенко очолював Нікопольську районну державну адміністрацію з березня 2021 року.

За освітою він лікар. Понад ніж 10 років працював хірургом у Томаківській центральній районній лікарні. Пізніше став заступником селищного голови.

З грудня 2019-го був головою Томаківської РДА.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24607) звільнення (2699) Нікополь (1265)


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Щось знайшли - але це не для преси і не для народу України... Не на часі!
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09.11.2024 00:03 Відповісти
ви от це зараз серьозно?
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09.11.2024 05:22 Відповісти
бредятина якась
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09.11.2024 08:27 Відповісти
Ще хвутболку поміняй, воду в акваріумі та стільця під собою.
Це точно все змінить!
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09.11.2024 00:18 Відповісти
Н1кополь 3 р1к п1д обстр1лами , нема як асфальт класти
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09.11.2024 11:52 Відповісти
 
 