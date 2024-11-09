Зеленський звільнив очільника Нікопольської РВА Євтушенка
У п'ятницю, 8 листопада, президент Володимир Зеленський звільнив Євгена Євтушенка з посади очільника Нікопольської районної військової адміністрації.
Про це йдеться у розпорядженні глави держави №129/2024-рп, яке опублікували на сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Звільнити Євтушенка Євгена Вячеславовича з посади голови Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України у зв'язку із скасуванням допуску до державної таємниці", - йдеться у розпорядженні.
Що відомо про Євгена Євтушенка?
Євген Євтушенко очолював Нікопольську районну державну адміністрацію з березня 2021 року.
За освітою він лікар. Понад ніж 10 років працював хірургом у Томаківській центральній районній лікарні. Пізніше став заступником селищного голови.
З грудня 2019-го був головою Томаківської РДА.
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