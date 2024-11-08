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Зеленський призначив голів Закарпатської та Волинської ОДА

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський призначив голів Закарпатської та Волинської обласних державних адміністрацій.

Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Закарпатською ОДА продовжить керувати Мирослав Білецький, який до цього був тимчасово виконувачем обов'язків керівника ОДА.

Головою Волинської ОДА призначено Івана Рудницького. Іншим указом президент звільнив з посади голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка "згідно з поданою ним заявою".

Також читайте: Кабмін погодив нових очільників Волинської та Закарпатської ОДА

Автор: 

Зеленський Володимир (24607) кадри (314) ОДА (1631) Волинська область (884) Закарпатська область (2090)


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08.11.2024 20:32 Відповісти
Нові ЗЕлені бояри отримали по шмату України для кормління. Ну і Вальоді дяку занесуть і відсоток відстебнут.
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08.11.2024 20:36 Відповісти
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08.11.2024 20:36 Відповісти
ОВА - "Общак владимира александровича" (скорочено)
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08.11.2024 21:08 Відповісти
а шо там колян каклета?
він же головний рєшала по закарпаттю був.
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08.11.2024 21:24 Відповісти
Передає вітання з ионаки
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08.11.2024 21:28 Відповісти
Його з дому не випускають , в ошийнику сидить на прив'язі . Бо як випустити , то на людей кидається , то дупою крутить , геть здурів .
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08.11.2024 21:34 Відповісти
Традиційно, це мають бути крадії гуманітарки, що до 2022 мали паспорти і бізнес в расії або родичів в фсб. А після 2022 втікли першими, в 2023 повернулись і отримавши премії, крали гуманітарку а за те що ділились з главарем ЗЕмафії- отримали в кормлєніє цілі області
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09.11.2024 04:32 Відповісти
 
 