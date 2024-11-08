Зеленський призначив голів Закарпатської та Волинської ОДА
Президент України Володимир Зеленський призначив голів Закарпатської та Волинської обласних державних адміністрацій.
Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Закарпатською ОДА продовжить керувати Мирослав Білецький, який до цього був тимчасово виконувачем обов'язків керівника ОДА.
Головою Волинської ОДА призначено Івана Рудницького. Іншим указом президент звільнив з посади голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка "згідно з поданою ним заявою".
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він же головний рєшала по закарпаттю був.