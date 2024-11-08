Зеленский назначил глав Закарпатской и Волынской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав Закарпатской и Волынской областных государственных администраций.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Закарпатской ОГА продолжит руководить Мирослав Билецкий, который до этого был временно исполняющим обязанности руководителя ОГА.
Главой Волынской ОГА назначен Иван Рудницкий. Другим указом президент уволил с должности главы Волынской ОГА Юрия Погуляйко "согласно поданному им заявлению".
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він же головний рєшала по закарпаттю був.