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Зеленский назначил глав Закарпатской и Волынской ОГА

Президент України Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав Закарпатской и Волынской областных государственных администраций.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Закарпатской ОГА продолжит руководить Мирослав Билецкий, который до этого был временно исполняющим обязанности руководителя ОГА.

Главой Волынской ОГА назначен Иван Рудницкий. Другим указом президент уволил с должности главы Волынской ОГА Юрия Погуляйко "согласно поданному им заявлению".

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Автор: 

Волынь (975) Зеленский Владимир (20185) кадры (611) ОГА (2388) Закарпатская область (2578)


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08.11.2024 20:32 Ответить
Нові ЗЕлені бояри отримали по шмату України для кормління. Ну і Вальоді дяку занесуть і відсоток відстебнут.
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08.11.2024 20:36 Ответить
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08.11.2024 20:36 Ответить
ОВА - "Общак владимира александровича" (скорочено)
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08.11.2024 21:08 Ответить
а шо там колян каклета?
він же головний рєшала по закарпаттю був.
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08.11.2024 21:24 Ответить
Передає вітання з ионаки
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08.11.2024 21:28 Ответить
Його з дому не випускають , в ошийнику сидить на прив'язі . Бо як випустити , то на людей кидається , то дупою крутить , геть здурів .
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08.11.2024 21:34 Ответить
Традиційно, це мають бути крадії гуманітарки, що до 2022 мали паспорти і бізнес в расії або родичів в фсб. А після 2022 втікли першими, в 2023 повернулись і отримавши премії, крали гуманітарку а за те що ділились з главарем ЗЕмафії- отримали в кормлєніє цілі області
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09.11.2024 04:32 Ответить
 
 