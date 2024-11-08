Кабмин согласовал новых руководителей Волынской и Закарпатской ОГА

Кабинет Министров согласовал назначение начальников Закарпатской и Волынской областных государственных администраций и увольнение предыдущего главы последней.

Об этом рассказал постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Кабмин согласовал увольнение Юрия Погуляйко, который возглавлял Волынскую ОГА с 2019-го.

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Теперь Волынь должен возглавить Иван Рудницкий, который в мае стал руководителем главного управления Службы безопасности Украины в области. В 2019-2022 годах он занимал ту же должность в Закарпатской области, с 2022-го возглавлял СБУ на Полтавщине.

Закарпатской администрацией же будет руководить Мирослав Билецкий - действующий исполняющий обязанности областного главы, с 2021-го был первым заместителем. Чиновник также является депутатом областного совета с 2010 года, в последний раз избирался от местной партии Родное Закарпатье.