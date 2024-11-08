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Кабмин согласовал новых руководителей Волынской и Закарпатской ОГА

Іван Рудницький

Кабинет Министров согласовал назначение начальников Закарпатской и Волынской областных государственных администраций и увольнение предыдущего главы последней.

Об этом рассказал постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Кабмин согласовал увольнение Юрия Погуляйко, который возглавлял Волынскую ОГА с 2019-го.

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Теперь Волынь должен возглавить Иван Рудницкий, который в мае стал руководителем главного управления Службы безопасности Украины в области. В 2019-2022 годах он занимал ту же должность в Закарпатской области, с 2022-го возглавлял СБУ на Полтавщине.

Закарпатской администрацией же будет руководить Мирослав Билецкий - действующий исполняющий обязанности областного главы, с 2021-го был первым заместителем. Чиновник также является депутатом областного совета с 2010 года, в последний раз избирался от местной партии Родное Закарпатье.

Автор: 

Кабмин (14045) назначение (2185) Волынская область (1015) Закарпатская область (2618)


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Наріду все одно: Колян чи Череп "триматимуть раён".
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08.11.2024 18:00 Ответить
Одних лядєй звільнили, інших призначили ?
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08.11.2024 18:05 Ответить
"Одних лядєй звільнили, інших призначили ?" - пропущена буква "Б" в другому слові....
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08.11.2024 18:10 Ответить
Вважаю дуже далекоглядним вчинок Погуляйка «тіхонєчко в лєс уйті».
Толку від нього не було у нас жодного, а от 2 заступниці, зловлені на допомозі ухилянтам одна за іншою, викликали питання. А може, ще накопали махінації з гуманітаркою..
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08.11.2024 18:36 Ответить
Рило на фото саме про себе каже.
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08.11.2024 19:03 Ответить
Чергова зміна ліжок в борделі.
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08.11.2024 19:41 Ответить
Ну ці вже точно не будуть красти
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08.11.2024 19:43 Ответить
Карусель своїх.
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09.11.2024 00:24 Ответить
 
 