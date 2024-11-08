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Новини
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Кабмін погодив нових очільників Волинської та Закарпатської ОДА

Іван Рудницький

Кабінет Міністрів погодив призначення начальників Закарпатської та Волинської обласних державних адміністрацій й звільнення попереднього голови останньої.

Про це розповів постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

Кабмін погодив звільнення Юрія Погуляйка, який очолював Волинську ОДА з 2019-го.

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Тепер Волинь має очолити Іван Рудницький, який у травні став керівником головного управління Служби безпеки України в області. У 2019-2022 роках він обіймав ту ж посаду у Закарпатській області, з 2022-го очолював СБУ на Полтавщині.

Закарпатською адміністрацією ж керуватиме Мирослав Білецький – чинний виконувач обов'язків обласного голови, з 2021-го був першим заступником. Чиновник також є депутатом обласної ради з 2010 року, востаннє обирався від місцевої партії Рідне Закарпаття.

Автор: 

Кабмін (14189) призначення (2307) Волинська область (884) Закарпатська область (2090)


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Наріду все одно: Колян чи Череп "триматимуть раён".
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08.11.2024 18:00 Відповісти
Одних лядєй звільнили, інших призначили ?
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08.11.2024 18:05 Відповісти
"Одних лядєй звільнили, інших призначили ?" - пропущена буква "Б" в другому слові....
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08.11.2024 18:10 Відповісти
Вважаю дуже далекоглядним вчинок Погуляйка «тіхонєчко в лєс уйті».
Толку від нього не було у нас жодного, а от 2 заступниці, зловлені на допомозі ухилянтам одна за іншою, викликали питання. А може, ще накопали махінації з гуманітаркою..
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08.11.2024 18:36 Відповісти
Рило на фото саме про себе каже.
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08.11.2024 19:03 Відповісти
Чергова зміна ліжок в борделі.
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08.11.2024 19:41 Відповісти
Ну ці вже точно не будуть красти
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08.11.2024 19:43 Відповісти
Карусель своїх.
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09.11.2024 00:24 Відповісти
 
 