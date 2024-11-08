Кабмін погодив нових очільників Волинської та Закарпатської ОДА

Кабінет Міністрів погодив призначення начальників Закарпатської та Волинської обласних державних адміністрацій й звільнення попереднього голови останньої.

Про це розповів постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

Кабмін погодив звільнення Юрія Погуляйка, який очолював Волинську ОДА з 2019-го.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОП розглядає на посаду голови Сумської ОВА кандидатуру Григорова, який "вірно служив" екснардепу-зраднику Деркачу, - комбат ЗСУ Салатенко

Тепер Волинь має очолити Іван Рудницький, який у травні став керівником головного управління Служби безпеки України в області. У 2019-2022 роках він обіймав ту ж посаду у Закарпатській області, з 2022-го очолював СБУ на Полтавщині.

Закарпатською адміністрацією ж керуватиме Мирослав Білецький – чинний виконувач обов'язків обласного голови, з 2021-го був першим заступником. Чиновник також є депутатом обласної ради з 2010 року, востаннє обирався від місцевої партії Рідне Закарпаття.