Кабмін погодив нових очільників Волинської та Закарпатської ОДА
Кабінет Міністрів погодив призначення начальників Закарпатської та Волинської обласних державних адміністрацій й звільнення попереднього голови останньої.
Про це розповів постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
Кабмін погодив звільнення Юрія Погуляйка, який очолював Волинську ОДА з 2019-го.
Тепер Волинь має очолити Іван Рудницький, який у травні став керівником головного управління Служби безпеки України в області. У 2019-2022 роках він обіймав ту ж посаду у Закарпатській області, з 2022-го очолював СБУ на Полтавщині.
Закарпатською адміністрацією ж керуватиме Мирослав Білецький – чинний виконувач обов'язків обласного голови, з 2021-го був першим заступником. Чиновник також є депутатом обласної ради з 2010 року, востаннє обирався від місцевої партії Рідне Закарпаття.
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Толку від нього не було у нас жодного, а от 2 заступниці, зловлені на допомозі ухилянтам одна за іншою, викликали питання. А може, ще накопали махінації з гуманітаркою..