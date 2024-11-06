ОП розглядає на посаду голови Сумської ОВА кандидатуру Григорова, який "вірно служив" екснардепу-зраднику Деркачу, - комбат ЗСУ Салатенко
На посаду голови Сумської ОВА в Офісі президента розглядають кандидатуру Олега Григорова - начальника ГУ Національної поліції в Луганській області. Він має зв'язок з екснардепом-зрадником Андрієм Деркачем, який став у Росії сенатором.
Про це у соцмережі Facebook написав командир батальйону ЗСУ Семен Салатенко, інформує Цензор.НЕТ.
"В ОП розглядаєть кандидатура на посаду голови Сумської ОВА. І ця кандидатура Олег Григоров. Андрій Деркач привітно махає нам рукою з того боку "Волгі-матушкі". Сам Олег Григоров, колишній замначальника сумської міліції, дуже добре характеризується епітетом - "оборотєнь в погонах". Як через свої зв'язки з криміналом, так і завдяки вірній службі Андрію Деркачу", - пише військовий.
Салатенко зазначає, що свою кар'єру Григоров побудував за протекції колишнього голови Сумської облдержадміністрації, за сумісництвом голови партії БПП-ЄС Миколи Клочка - теж, як пише військовий, "вірного виконавця волі Андрія Леонідовича".
"Як і його наступник і "герой оборони Сумщини" Дмитро Живіцький, що також проходив відповідну співбесіду. Тому мешканцям Сумщини не варто сильно переживати стосовно окупації, вона фактично і не припинялась", - додає комбат ЗСУ.
Що відомо про Олега Григорова?
У січні 2021 року Олег Григоров став начальником ГУ НП у Луганській області. До цього він обіймав посаду заступника начальника ГУ НП у Запорізькій області - начальника слідчого управління. Ще раніше працював на аналогічній посаді у поліції Сумської області.
У серпні 2024 року президент Володимир Зеленський присвоїв Григорову спеціальне звання генерала поліції третього рангу.
Про це йдеться в указі президента №591/2024 від 23 серпня 2024 року.
.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
людей на високі посади в нашій краіні ?
А може сам Деркач порадив йому свого холуя і колаборанта?
а насправді зелена ******* просто плює в обличчя тупому наріду, та притомній частині населення.
Салатенко зазначає, що свою кар'єру Григоров побудував за протекції колишнього голови Сумської облдержадміністрації, за сумісництвом голови партії БПП-ЄС Миколи Клочка - теж, як пише військовий, "вірного виконавця волі Андрія Леонідовича". Джерело:
Голова Сумської ОДА Клочко з Порошенком.
Так от, раптом Юлька дорветься до влади- ти за місяць строчитимеш ;жЮлю геть;.
Ди кач.
Дас кач...
На таке лайно, як ЗЄ, погодиться працювати тільки вже заплямована або дуже дурна людина, що не думає про свою репутацію.
ЗЄ когось призначає, а на наступний день він гине.
Бо ЗЄ-влада то і є наша внутрішня хезболла (тобто вороги). І її вже пора нищити.
.