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ОП розглядає на посаду голови Сумської ОВА кандидатуру Григорова, який "вірно служив" екснардепу-зраднику Деркачу, - комбат ЗСУ Салатенко

Офіс президента розглядає на посаду голови Сумської ОВА кандидатуру Олега Григорова

На посаду голови Сумської ОВА в Офісі президента розглядають кандидатуру Олега Григорова - начальника ГУ Національної поліції в Луганській області. Він має зв'язок з екснардепом-зрадником Андрієм Деркачем, який став у Росії сенатором.

Про це у соцмережі Facebook написав командир батальйону ЗСУ Семен Салатенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В ОП розглядаєть кандидатура на посаду голови Сумської ОВА. І ця кандидатура Олег Григоров. Андрій Деркач привітно махає нам рукою з того боку "Волгі-матушкі". Сам Олег Григоров, колишній замначальника сумської міліції, дуже добре характеризується епітетом - "оборотєнь в погонах". Як через свої зв'язки з криміналом, так і завдяки вірній службі Андрію Деркачу", - пише військовий.

Салатенко зазначає, що свою кар'єру Григоров побудував за протекції колишнього голови Сумської облдержадміністрації, за сумісництвом голови партії БПП-ЄС Миколи Клочка - теж, як пише військовий, "вірного виконавця волі Андрія Леонідовича".

Читайте також: Екснардеп Деркач став кандидатом до Ради Федерації РФ

"Як і його наступник і "герой оборони Сумщини" Дмитро Живіцький, що також проходив відповідну співбесіду. Тому мешканцям Сумщини не варто сильно переживати стосовно окупації, вона фактично і не припинялась", - додає комбат ЗСУ.

Офіс президента розглядає на посаду голови Сумської ОВА кандидатуру Олега Григорова

Що відомо про Олега Григорова?

У січні 2021 року Олег Григоров став начальником ГУ НП у Луганській області. До цього він обіймав посаду заступника начальника ГУ НП у Запорізькій області - начальника слідчого управління. Ще раніше працював на аналогічній посаді у поліції Сумської області.

У серпні 2024 року президент Володимир Зеленський присвоїв Григорову спеціальне звання генерала поліції третього рангу.

Про це йдеться в указі президента  №591/2024 від 23 серпня 2024 року.

Дивіться також: Екснардеп Деркач став сенатором від Астраханської області РФ, - росЗМІ

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Автор: 

Деркач Андрій (153) призначення (2306) Сумська область (3957) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+23
Гниди своїх не полишають !!))
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06.11.2024 18:35 Відповісти
+22
Зебілу всі ці кадри клятий Парашенка підкинув
а насправді зелена ******* просто плює в обличчя тупому наріду, та притомній частині населення.
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06.11.2024 18:43 Відповісти
+20
А в чому новина? там інших не назначають
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06.11.2024 18:35 Відповісти
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сваіх нє брасают...
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06.11.2024 18:34 Відповісти
Гниди своїх не полишають !!))
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06.11.2024 18:35 Відповісти
А в чому новина? там інших не назначають
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06.11.2024 18:35 Відповісти
Боюсь, зараз таких призначень стане більше. Бо вибори можуть стати на часі.
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06.11.2024 18:38 Відповісти
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06.11.2024 18:36 Відповісти
Не можу збагнути , де Зеленський знаходить таких одіозних
людей на високі посади в нашій краіні ?
А може сам Деркач порадив йому свого холуя і колаборанта?
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06.11.2024 18:37 Відповісти
Бери вище - пуйло
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06.11.2024 18:39 Відповісти
Зебілу всі ці кадри клятий Парашенка підкинув
а насправді зелена ******* просто плює в обличчя тупому наріду, та притомній частині населення.
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06.11.2024 18:43 Відповісти
Ви прям не в бровь, а в глаз!

Салатенко зазначає, що свою кар'єру Григоров побудував за протекції колишнього голови Сумської облдержадміністрації, за сумісництвом голови партії БПП-ЄС Миколи Клочка - теж, як пише військовий, "вірного виконавця волі Андрія Леонідовича". Джерело:

Голова Сумської ОДА Клочко з Порошенком.

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06.11.2024 19:23 Відповісти
А де фотка як барига тебе пользує, чи то для сімейного альбаму?))
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06.11.2024 19:51 Відповісти
Що ви тут забули? З такими еротичними фантазіями вас чекають на інших сайтах.
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06.11.2024 20:07 Відповісти
А чого тебе так плющить,дегане? Що на картинці не так?
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06.11.2024 20:15 Відповісти
Коли мавпа бачить реальність у дзеркалі, вона агресивно реагує на дзеркало, а не на реальність. )))

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06.11.2024 20:47 Відповісти
А ви впевнені, що їх знаходить саме торчок хрипатий? Він сам ходить під наглядом "смотрящєго" від ФСБ, його функція - хрестик поставити на папірці у тому місці, де начальник вкаже.
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16.04.2025 06:41 Відповісти
Зєлю геть. Вибори. Інакше буде така дупа, якої Україна ще не знала
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06.11.2024 18:37 Відповісти
Ти ж його до влади і тягнув. А пам'ятаєш, я тобі казав що скоро ;Зєлю геть; волатимеш?
Так от, раптом Юлька дорветься до влади- ти за місяць строчитимеш ;жЮлю геть;.
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06.11.2024 18:43 Відповісти
Ти чого на "генія" "наїжджаєш"?! Він тут збирається у війні перемагать - БПЛА збивать за допомогою китайських повітряних зміїв на тоненьких волосінях... Учора мені розказував...
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06.11.2024 19:10 Відповісти
Мені інколи здається, що то баба Юля особисто під ніком Суліма коменти пише
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06.11.2024 19:34 Відповісти
так відверто себе підставляти і ТЮлька не здогадається... Хоча, не один раз писав, щоб так дістати усіх на форумі вАною і ворог би її не здогадався.
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07.11.2024 00:17 Відповісти
Будуть тобі вибори такі як в грузії або білорусі все йде в цьму напрямку
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06.11.2024 18:50 Відповісти
Лишьби не Порошенко!,Хуже не будет! ,десь так Ванюша !!))
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06.11.2024 18:51 Відповісти
І пачіму ми нє в НАТО? Незрозуміло,якщо дєрьмак та його підручний клован здають країну *****, то за що гинуть люди на фронті?
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06.11.2024 18:38 Відповісти
Так це ж свій, не підведе
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06.11.2024 18:39 Відповісти
черговий зашкварений мусор просувається на посаду, парашею вже не тхне а страшенно смердить.
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06.11.2024 18:39 Відповісти
А хіба нормальна людина може бути в цій команді ? їм чужі такі поняття як: патріотизм ,професіоналізм і порядність, головне відданість президенту ,як правило це молоді риги або невігласи.
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06.11.2024 18:39 Відповісти
Напрасно ви ображаєте ту шайку, називаючи їх "командою".
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16.04.2025 06:44 Відповісти
Ну так ''слуги народу'' це свого роду ''комсомольці'' від ''партії регіонів''. Так що підтягують своїх товаришів.
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06.11.2024 18:40 Відповісти
Суми здають ?
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06.11.2024 18:44 Відповісти
В Україні зелена шобла все перевернула з голови на жопу. Якийсь сраний завгосп при простроченому клоуні робить владні перестановки. Мало, того що перебрав на себе не властиві функції (кримінальна стаття), бо він ніхто і звати його ніяк, то воно ще ставить на державні пости зрадників і колоборантів. Ганьба зелені
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06.11.2024 18:44 Відповісти
Срали вони на твою ганьбу. На цих виродків треба сафарі оголошувати.
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06.11.2024 19:46 Відповісти
Дер кач.
Ди кач.
Дас кач...
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06.11.2024 18:45 Відповісти
Всі порядні люди яких я знаю дистанціювались від влади зеленої погані. Навіть не уявляю як би його так безкровно відмити державу від владного бруду в якому вошкаються ці прокацапські гниди.
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06.11.2024 18:48 Відповісти
зелень то є підар. І їм ніде не сховатися
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06.11.2024 18:58 Відповісти
Щось не для людей в країні робиться
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06.11.2024 19:00 Відповісти
Готують Сумщину також ***** віддати?(((
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06.11.2024 19:01 Відповісти
ооооо то в планах оп здача і Сумської обл. а я думав тільки Донецька,Луганська, частина Херсонська з Кримом!!!
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06.11.2024 19:03 Відповісти
Ну, а кого, по вашому, має призначити зрадник і ворог? - Такого ж рига, зрадника і ворога...
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06.11.2024 19:19 Відповісти
Кадрова політика єрмака дикрується з кремля.
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06.11.2024 19:24 Відповісти
Яке їхало, таке й здибало. Лайно до лайна-буде така купа що не скоро розгребеш.
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06.11.2024 19:28 Відповісти
Кого кацапи сказали того й ставлять ,
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06.11.2024 19:29 Відповісти
Що тут дивного? Зелені намагаються сдацца ще з 22-го. Спочатку їм завадив Майдан-22 (якщо хтось не зрозумів-той шалений стихійний опір кацапам і був новим Майданом),потім Джонсон,а зараз-відсутність кацапських гарантій,що "всьо нажитоє нєпосільним трудом" залишиться при них. Але,очкуючи гарантій,вони працюють у потрібному напрямку: відсутність покарань для зрадників і диверсантів,недоторканість московських попів,демотивація населення(брехня,безкарність,абсурдні закони про дрова, тощо),зрив мобілізаційних заходів,дезорганізація оборонних робіт,розвал патріотчного виховання молоді,відсутність його у ЗСУ,дезорганізція військового виробництва,розвал системи управління та поповнення діючих бригад ЗСУ,зростання кількості фейкових посад, безкарність за дезертирство о/с та ухилення від виконаня обов'язків офіцерським складом,тотальна безкарна корупція,кумівство на всіх рівнях-і відкрита результативна робота на ворога содолів,гладких,григорових і тд і тп. Все це навіть зараз можна придушити-але "немає політичної волі" ні у влади (зрозуміло,чому) ні в т.з. "опозиції" (що від влади лише статусом теперішнім відрізняється. А тому всі ці шахраюваті міністри, скалічені прокурори,обмеженопридатні мусора,напівбожественні судді та депутани,заброньовані мажори, содолі,гладкі та мсечні "крупи" поступово підводять Україну до "станції Крути.
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06.11.2024 19:32 Відповісти
Санчо Панса, а де ти Дон Кіхота прикопав, щоб таку хитрожопу конструкцію загатити: "немає політичної волі" ні у влади (зрозуміло,чому) ні в т.з. "опозиції" (що від влади лише статусом теперішнім відрізняється. Ще й місяць не пройшов по вилупленню, а як ти кукурікало усіх одним багном розмазав, профура професіАнал.
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07.11.2024 00:29 Відповісти
А у них в активі можуть бути інші?

На таке лайно, як ЗЄ, погодиться працювати тільки вже заплямована або дуже дурна людина, що не думає про свою репутацію.
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06.11.2024 20:04 Відповісти
А може треба, як робить Ізраїль з призначеннями Хезболли?

ЗЄ когось призначає, а на наступний день він гине.

Бо ЗЄ-влада то і є наша внутрішня хезболла (тобто вороги). І її вже пора нищити.
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06.11.2024 20:08 Відповісти
А кого ще, тільки данєцкіх і луганскіх.
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06.11.2024 20:17 Відповісти
Закрома в гопоти обмежені
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06.11.2024 20:41 Відповісти
А з чинним головою Сумської ОВА що не так? Чи просто звільняють місце біля корита більш корисній особі?
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06.11.2024 21:20 Відповісти
нє, ну а чьо? свой жє чєлавєчєк!!
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06.11.2024 22:18 Відповісти
Ау! зебіли та інші кретини: "Жму руку. Обнимаю..."
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06.11.2024 23:23 Відповісти
Коли вже, нарешті, військові скажуть буратінці та його прокацапській зрадницькій ****%ті: "Вийдіть отсюда, розбійники!"?
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07.11.2024 01:53 Відповісти
Розмовляв з військовим. Кадровий офіцер, з воєнкомату давно переведений у зону бойових дій, не вписався в систему, на війні ще з часів Барвінкове - Ізюм. І що? "Порошенка треба було міняти ознозначно, усе було на брехні" і т. д. Питаю, зараз усе чесно, у кріслі геній і професіонал. Тиша. Так що військові скажуть? Ті, які виживуть?
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16.04.2025 06:53 Відповісти
Все йде по плану...
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07.11.2024 05:21 Відповісти
 
 