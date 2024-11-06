ОП розглядає на посаду голови Сумської ОВА кандидатуру Григорова, який "вірно служив" екснардепу-зраднику Деркачу, - комбат ЗСУ Салатенко

На посаду голови Сумської ОВА в Офісі президента розглядають кандидатуру Олега Григорова - начальника ГУ Національної поліції в Луганській області. Він має зв'язок з екснардепом-зрадником Андрієм Деркачем, який став у Росії сенатором.

Про це у соцмережі Facebook написав командир батальйону ЗСУ Семен Салатенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В ОП розглядаєть кандидатура на посаду голови Сумської ОВА. І ця кандидатура Олег Григоров. Андрій Деркач привітно махає нам рукою з того боку "Волгі-матушкі". Сам Олег Григоров, колишній замначальника сумської міліції, дуже добре характеризується епітетом - "оборотєнь в погонах". Як через свої зв'язки з криміналом, так і завдяки вірній службі Андрію Деркачу", - пише військовий.

Салатенко зазначає, що свою кар'єру Григоров побудував за протекції колишнього голови Сумської облдержадміністрації, за сумісництвом голови партії БПП-ЄС Миколи Клочка - теж, як пише військовий, "вірного виконавця волі Андрія Леонідовича".

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"Як і його наступник і "герой оборони Сумщини" Дмитро Живіцький, що також проходив відповідну співбесіду. Тому мешканцям Сумщини не варто сильно переживати стосовно окупації, вона фактично і не припинялась", - додає комбат ЗСУ.

Що відомо про Олега Григорова?

У січні 2021 року Олег Григоров став начальником ГУ НП у Луганській області. До цього він обіймав посаду заступника начальника ГУ НП у Запорізькій області - начальника слідчого управління. Ще раніше працював на аналогічній посаді у поліції Сумської області.

У серпні 2024 року президент Володимир Зеленський присвоїв Григорову спеціальне звання генерала поліції третього рангу.

Про це йдеться в указі президента №591/2024 від 23 серпня 2024 року.

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