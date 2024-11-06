ОП рассматривает на должность главы Сумской ОВА кандидатуру Григорова, который "верно служил" экс-нардепу-изменнику Деркачку, - комбат ВСУ Салатенко

На должность главы Сумской ОГА в Офисе президента рассматривают кандидатуру Олега Григорова - начальника ГУ Национальной полиции в Луганской области. Он имеет связь с экс-нардепом-предателем Андреем Деркачем, который стал в России сенатором.

Об этом в соцсети Facebook написал командир батальона ВСУ Семен Салатенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В ОП рассматривается кандидатура на должность главы Сумской ОВА. И эта кандидатура - Олег Григоров. Андрей Деркач приветливо машет нам рукой с той стороны "Волги-матушки". Сам Олег Григоров, бывший замначальника сумской милиции, очень хорошо характеризуется эпитетом - "оборотень в погонах". Как из-за своих связей с криминалом, так и благодаря верной службе Андрею Деркачу", - пишет военный.

Салатенко отмечает, что свою карьеру Григоров построил при протекции бывшего главы Сумской облгосадминистрации, по совместительству главы партии БПП-ЕС Николая Клочко - тоже, как пишет военный, "верного исполнителя воли Андрея Леонидовича".

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"Как и его преемник и "герой обороны Сумщины" Дмитрий Живицкий, который также проходил соответствующее собеседование. Поэтому жителям Сумщины не стоит сильно переживать относительно оккупации, она фактически и не прекращалась", - добавляет комбат ВСУ.

Что известно об Олеге Григорове?

В январе 2021 года Олег Григоров стал начальником ГУ НП в Луганской области. До этого он занимал должность заместителя начальника ГУ НП в Запорожской области - начальника следственного управления. Еще раньше работал на аналогичной должности в полиции Сумской области.

В августе 2024 года президент Владимир Зеленский присвоил Григорову специальное звание генерала полиции третьего ранга.

Об этом говорится в указе президента №591/2024 от 23 августа 2024 года.

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