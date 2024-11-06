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ОП рассматривает на должность главы Сумской ОВА кандидатуру Григорова, который "верно служил" экс-нардепу-изменнику Деркачку, - комбат ВСУ Салатенко

Офіс президента розглядає на посаду голови Сумської ОВА кандидатуру Олега Григорова

На должность главы Сумской ОГА в Офисе президента рассматривают кандидатуру Олега Григорова - начальника ГУ Национальной полиции в Луганской области. Он имеет связь с экс-нардепом-предателем Андреем Деркачем, который стал в России сенатором.

Об этом в соцсети Facebook написал командир батальона ВСУ Семен Салатенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В ОП рассматривается кандидатура на должность главы Сумской ОВА. И эта кандидатура - Олег Григоров. Андрей Деркач приветливо машет нам рукой с той стороны "Волги-матушки". Сам Олег Григоров, бывший замначальника сумской милиции, очень хорошо характеризуется эпитетом - "оборотень в погонах". Как из-за своих связей с криминалом, так и благодаря верной службе Андрею Деркачу", - пишет военный.

Салатенко отмечает, что свою карьеру Григоров построил при протекции бывшего главы Сумской облгосадминистрации, по совместительству главы партии БПП-ЕС Николая Клочко - тоже, как пишет военный, "верного исполнителя воли Андрея Леонидовича".

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"Как и его преемник и "герой обороны Сумщины" Дмитрий Живицкий, который также проходил соответствующее собеседование. Поэтому жителям Сумщины не стоит сильно переживать относительно оккупации, она фактически и не прекращалась", - добавляет комбат ВСУ.

Офіс президента розглядає на посаду голови Сумської ОВА кандидатуру Олега Григорова

Что известно об Олеге Григорове?

В январе 2021 года Олег Григоров стал начальником ГУ НП в Луганской области. До этого он занимал должность заместителя начальника ГУ НП в Запорожской области - начальника следственного управления. Еще раньше работал на аналогичной должности в полиции Сумской области.

В августе 2024 года президент Владимир Зеленский присвоил Григорову специальное звание генерала полиции третьего ранга.

Об этом говорится в указе президента №591/2024 от 23 августа 2024 года.

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Автор: 

Деркач Андрей (136) назначение (2185) Сумская область (3415) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+23
Гниди своїх не полишають !!))
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06.11.2024 18:35 Ответить
+22
Зебілу всі ці кадри клятий Парашенка підкинув
а насправді зелена ******* просто плює в обличчя тупому наріду, та притомній частині населення.
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06.11.2024 18:43 Ответить
+20
А в чому новина? там інших не назначають
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06.11.2024 18:35 Ответить
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сваіх нє брасают...
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06.11.2024 18:34 Ответить
Гниди своїх не полишають !!))
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06.11.2024 18:35 Ответить
А в чому новина? там інших не назначають
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06.11.2024 18:35 Ответить
Боюсь, зараз таких призначень стане більше. Бо вибори можуть стати на часі.
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06.11.2024 18:38 Ответить
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06.11.2024 18:36 Ответить
Не можу збагнути , де Зеленський знаходить таких одіозних
людей на високі посади в нашій краіні ?
А може сам Деркач порадив йому свого холуя і колаборанта?
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06.11.2024 18:37 Ответить
Бери вище - пуйло
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06.11.2024 18:39 Ответить
Зебілу всі ці кадри клятий Парашенка підкинув
а насправді зелена ******* просто плює в обличчя тупому наріду, та притомній частині населення.
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06.11.2024 18:43 Ответить
Ви прям не в бровь, а в глаз!

Салатенко зазначає, що свою кар'єру Григоров побудував за протекції колишнього голови Сумської облдержадміністрації, за сумісництвом голови партії БПП-ЄС Миколи Клочка - теж, як пише військовий, "вірного виконавця волі Андрія Леонідовича". Джерело:

Голова Сумської ОДА Клочко з Порошенком.

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06.11.2024 19:23 Ответить
А де фотка як барига тебе пользує, чи то для сімейного альбаму?))
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06.11.2024 19:51 Ответить
Що ви тут забули? З такими еротичними фантазіями вас чекають на інших сайтах.
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06.11.2024 20:07 Ответить
А чого тебе так плющить,дегане? Що на картинці не так?
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06.11.2024 20:15 Ответить
Коли мавпа бачить реальність у дзеркалі, вона агресивно реагує на дзеркало, а не на реальність. )))

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06.11.2024 20:47 Ответить
А ви впевнені, що їх знаходить саме торчок хрипатий? Він сам ходить під наглядом "смотрящєго" від ФСБ, його функція - хрестик поставити на папірці у тому місці, де начальник вкаже.
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16.04.2025 06:41 Ответить
Зєлю геть. Вибори. Інакше буде така дупа, якої Україна ще не знала
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06.11.2024 18:37 Ответить
Ти ж його до влади і тягнув. А пам'ятаєш, я тобі казав що скоро ;Зєлю геть; волатимеш?
Так от, раптом Юлька дорветься до влади- ти за місяць строчитимеш ;жЮлю геть;.
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06.11.2024 18:43 Ответить
Ти чого на "генія" "наїжджаєш"?! Він тут збирається у війні перемагать - БПЛА збивать за допомогою китайських повітряних зміїв на тоненьких волосінях... Учора мені розказував...
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06.11.2024 19:10 Ответить
Мені інколи здається, що то баба Юля особисто під ніком Суліма коменти пише
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06.11.2024 19:34 Ответить
так відверто себе підставляти і ТЮлька не здогадається... Хоча, не один раз писав, щоб так дістати усіх на форумі вАною і ворог би її не здогадався.
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07.11.2024 00:17 Ответить
Будуть тобі вибори такі як в грузії або білорусі все йде в цьму напрямку
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06.11.2024 18:50 Ответить
Лишьби не Порошенко!,Хуже не будет! ,десь так Ванюша !!))
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06.11.2024 18:51 Ответить
І пачіму ми нє в НАТО? Незрозуміло,якщо дєрьмак та його підручний клован здають країну *****, то за що гинуть люди на фронті?
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06.11.2024 18:38 Ответить
Так це ж свій, не підведе
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06.11.2024 18:39 Ответить
черговий зашкварений мусор просувається на посаду, парашею вже не тхне а страшенно смердить.
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06.11.2024 18:39 Ответить
А хіба нормальна людина може бути в цій команді ? їм чужі такі поняття як: патріотизм ,професіоналізм і порядність, головне відданість президенту ,як правило це молоді риги або невігласи.
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06.11.2024 18:39 Ответить
Напрасно ви ображаєте ту шайку, називаючи їх "командою".
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16.04.2025 06:44 Ответить
Ну так ''слуги народу'' це свого роду ''комсомольці'' від ''партії регіонів''. Так що підтягують своїх товаришів.
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06.11.2024 18:40 Ответить
Суми здають ?
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06.11.2024 18:44 Ответить
В Україні зелена шобла все перевернула з голови на жопу. Якийсь сраний завгосп при простроченому клоуні робить владні перестановки. Мало, того що перебрав на себе не властиві функції (кримінальна стаття), бо він ніхто і звати його ніяк, то воно ще ставить на державні пости зрадників і колоборантів. Ганьба зелені
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06.11.2024 18:44 Ответить
Срали вони на твою ганьбу. На цих виродків треба сафарі оголошувати.
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06.11.2024 19:46 Ответить
Дер кач.
Ди кач.
Дас кач...
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06.11.2024 18:45 Ответить
Всі порядні люди яких я знаю дистанціювались від влади зеленої погані. Навіть не уявляю як би його так безкровно відмити державу від владного бруду в якому вошкаються ці прокацапські гниди.
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06.11.2024 18:48 Ответить
зелень то є підар. І їм ніде не сховатися
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06.11.2024 18:58 Ответить
Щось не для людей в країні робиться
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06.11.2024 19:00 Ответить
Готують Сумщину також ***** віддати?(((
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06.11.2024 19:01 Ответить
ооооо то в планах оп здача і Сумської обл. а я думав тільки Донецька,Луганська, частина Херсонська з Кримом!!!
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06.11.2024 19:03 Ответить
Ну, а кого, по вашому, має призначити зрадник і ворог? - Такого ж рига, зрадника і ворога...
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06.11.2024 19:19 Ответить
Кадрова політика єрмака дикрується з кремля.
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06.11.2024 19:24 Ответить
Яке їхало, таке й здибало. Лайно до лайна-буде така купа що не скоро розгребеш.
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06.11.2024 19:28 Ответить
Кого кацапи сказали того й ставлять ,
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06.11.2024 19:29 Ответить
Що тут дивного? Зелені намагаються сдацца ще з 22-го. Спочатку їм завадив Майдан-22 (якщо хтось не зрозумів-той шалений стихійний опір кацапам і був новим Майданом),потім Джонсон,а зараз-відсутність кацапських гарантій,що "всьо нажитоє нєпосільним трудом" залишиться при них. Але,очкуючи гарантій,вони працюють у потрібному напрямку: відсутність покарань для зрадників і диверсантів,недоторканість московських попів,демотивація населення(брехня,безкарність,абсурдні закони про дрова, тощо),зрив мобілізаційних заходів,дезорганізація оборонних робіт,розвал патріотчного виховання молоді,відсутність його у ЗСУ,дезорганізція військового виробництва,розвал системи управління та поповнення діючих бригад ЗСУ,зростання кількості фейкових посад, безкарність за дезертирство о/с та ухилення від виконаня обов'язків офіцерським складом,тотальна безкарна корупція,кумівство на всіх рівнях-і відкрита результативна робота на ворога содолів,гладких,григорових і тд і тп. Все це навіть зараз можна придушити-але "немає політичної волі" ні у влади (зрозуміло,чому) ні в т.з. "опозиції" (що від влади лише статусом теперішнім відрізняється. А тому всі ці шахраюваті міністри, скалічені прокурори,обмеженопридатні мусора,напівбожественні судді та депутани,заброньовані мажори, содолі,гладкі та мсечні "крупи" поступово підводять Україну до "станції Крути.
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06.11.2024 19:32 Ответить
Санчо Панса, а де ти Дон Кіхота прикопав, щоб таку хитрожопу конструкцію загатити: "немає політичної волі" ні у влади (зрозуміло,чому) ні в т.з. "опозиції" (що від влади лише статусом теперішнім відрізняється. Ще й місяць не пройшов по вилупленню, а як ти кукурікало усіх одним багном розмазав, профура професіАнал.
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07.11.2024 00:29 Ответить
А у них в активі можуть бути інші?

На таке лайно, як ЗЄ, погодиться працювати тільки вже заплямована або дуже дурна людина, що не думає про свою репутацію.
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06.11.2024 20:04 Ответить
А може треба, як робить Ізраїль з призначеннями Хезболли?

ЗЄ когось призначає, а на наступний день він гине.

Бо ЗЄ-влада то і є наша внутрішня хезболла (тобто вороги). І її вже пора нищити.
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06.11.2024 20:08 Ответить
А кого ще, тільки данєцкіх і луганскіх.
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06.11.2024 20:17 Ответить
Закрома в гопоти обмежені
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06.11.2024 20:41 Ответить
А з чинним головою Сумської ОВА що не так? Чи просто звільняють місце біля корита більш корисній особі?
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06.11.2024 21:20 Ответить
нє, ну а чьо? свой жє чєлавєчєк!!
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06.11.2024 22:18 Ответить
Ау! зебіли та інші кретини: "Жму руку. Обнимаю..."
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06.11.2024 23:23 Ответить
Коли вже, нарешті, військові скажуть буратінці та його прокацапській зрадницькій ****%ті: "Вийдіть отсюда, розбійники!"?
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07.11.2024 01:53 Ответить
Розмовляв з військовим. Кадровий офіцер, з воєнкомату давно переведений у зону бойових дій, не вписався в систему, на війні ще з часів Барвінкове - Ізюм. І що? "Порошенка треба було міняти ознозначно, усе було на брехні" і т. д. Питаю, зараз усе чесно, у кріслі геній і професіонал. Тиша. Так що військові скажуть? Ті, які виживуть?
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16.04.2025 06:53 Ответить
Все йде по плану...
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07.11.2024 05:21 Ответить
 
 