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Экс-нардеп Деркач стал кандидатом в Совет Федерации РФ

деркач,андрій

Подозреваемый в госизмене экс-нардеп Андрей Деркач стал одним из кандидатов в российский Совет Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет движение"ЧЕСНО" и российские СМИ.

Сообщается, что губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в случае его победы на предстоящих выборах главы региона предложит в Совет федерации РФ экс-депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача. В соответствующем документе указано, что Деркач имеет российское гражданство и проживает в Астрахани.

Напомним, в 29 ноября 2023 году Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело в отношении экс-народного депутата Украины Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении.

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Автор: 

Деркач Андрей (134) государственная измена (1532)


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Топ комментарии
+58
У нас половина Верховної Ради з усякими Бужанськими, Третьяковими і Гетьманцевими готові служити окупантам!
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01.08.2024 07:07
+49
були зайняті Порошенком.
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01.08.2024 07:40
+44
"Жмурукуобнімаю" - так, любі хом'ячки?
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01.08.2024 07:02
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що правоохоронні органи повинні https://www.dw.com/uk/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%83-%D0%B2%D1%80-%D1%94-%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D1%81%D0%BA-%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0/a-53505132 реагувати на інформацію з аудіозаписів з голосами, схожими на голоси експрезидента України Петра Порошенка та ексвіцепрезидента США Джо Байдена, які напередодні оприлюднив народний депутат Андрій Деркач.

"Про Порошенка і Байдена, так, я чув, я прокоментую. Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці. Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи. Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати", - сказав Зеленський під час пресконференції у середу, 20 травня.
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01.08.2024 10:30 Ответить


Яке б заслане кацапське гімно чого би поганого про Україну не сказало -- "віримо без жодних сумнівів!"
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01.08.2024 10:55 Ответить
Цікаво виходить собачий рот у вязниці, Деркач депутат параші, а як 5 років тому дехто бігус бігав з плівками Деркача зебіли аж всикались від них
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01.08.2024 11:49 Ответить
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01.08.2024 11:55 Ответить
Може пристрелити гада, щоб не смердів?
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01.08.2024 12:12 Ответить
Это каким же нужно быть ********* по жизни,что бы не понимать что "эта лошадь при смерти" и на неё ставить?
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01.08.2024 13:16 Ответить
От цікаво - Білецький з нацкорпусом , Зебоневтік , 73 процента дебілів і інші , які звинувачували пана Порошенка в неіснуючих гріхах вибачаться перед ним ?
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01.08.2024 13:22 Ответить
Шуткуєте - вони вже нові ідеї кримінальних справ міркують. Наприклад - невірно закупована військова техніка для ЗСУ з 22 року. Цеж ще треба щоб більшість, ну тупенька, зрозуміла, шо у презедента перший радник - син генерала фсб. А от плівки деркача - ото так - труба не дасть збрехати.
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01.08.2024 13:54 Ответить
Я тупенька ? Пане , вони ніколи не перепросять Порошенка , це був сарказм . А от влада зелена ,тих, хто їх привів до влади знищить , і білецького, і 2гу штурмову Кухарчука , саме його хлопці бігали з рожевими свинками , і навіть безмозглу , на все свій час.
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01.08.2024 14:29 Ответить
Та не ви тупенька - то більшість тупенька.
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01.08.2024 14:35 Ответить
хаха ну що ви хочете , я ж жінка )))
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01.08.2024 14:46 Ответить
- для панночки.
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01.08.2024 15:04 Ответить
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01.08.2024 15:40 Ответить
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