Экс-нардеп Деркач стал кандидатом в Совет Федерации РФ

Подозреваемый в госизмене экс-нардеп Андрей Деркач стал одним из кандидатов в российский Совет Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет движение"ЧЕСНО" и российские СМИ.

Сообщается, что губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в случае его победы на предстоящих выборах главы региона предложит в Совет федерации РФ экс-депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача. В соответствующем документе указано, что Деркач имеет российское гражданство и проживает в Астрахани.

Напомним, в 29 ноября 2023 году Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело в отношении экс-народного депутата Украины Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении.

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