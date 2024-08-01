Экс-нардеп Деркач стал кандидатом в Совет Федерации РФ
Подозреваемый в госизмене экс-нардеп Андрей Деркач стал одним из кандидатов в российский Совет Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет движение"ЧЕСНО" и российские СМИ.
Сообщается, что губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в случае его победы на предстоящих выборах главы региона предложит в Совет федерации РФ экс-депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача. В соответствующем документе указано, что Деркач имеет российское гражданство и проживает в Астрахани.
Напомним, в 29 ноября 2023 году Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело в отношении экс-народного депутата Украины Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении.
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"Про Порошенка і Байдена, так, я чув, я прокоментую. Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці. Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи. Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати", - сказав Зеленський під час пресконференції у середу, 20 травня.
Яке б заслане кацапське гімно чого би поганого про Україну не сказало -- "віримо без жодних сумнівів!"