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Зеленский уволил главу Никопольской РВА Евтушенко

Зеленський звільнив главу Нікопольської РВА Євтушенка

В пятницу, 8 ноября, президент Владимир Зеленский уволил Евгения Евтушенко с должности главы Никопольской районной военной администрации.

Об этом говорится в распоряжении главы государства №129/2024-рп, которое опубликовали на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уволить Евтушенко Евгения Вячеславовича с должности председателя Никопольской районной государственной администрации Днепропетровской области в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины в связи с отменой допуска к государственной тайне", - говорится в распоряжении.

Что известно о Евгении Евтушенко?

Евгений Евтушенко возглавлял Никопольскую районную государственную администрацию с марта 2021 года.

По образованию он врач. Более 10 лет работал хирургом в Томаковской центральной районной больнице. Позже стал заместителем поселкового головы.

С декабря 2019-го был председателем Томаковской РГА.

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Зеленский (20185) увольнение (2671) Никополь (997)


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Щось знайшли - але це не для преси і не для народу України... Не на часі!
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09.11.2024 00:03 Ответить
ви от це зараз серьозно?
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09.11.2024 05:22 Ответить
бредятина якась
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09.11.2024 08:27 Ответить
Ще хвутболку поміняй, воду в акваріумі та стільця під собою.
Це точно все змінить!
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09.11.2024 00:18 Ответить
Н1кополь 3 р1к п1д обстр1лами , нема як асфальт класти
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09.11.2024 11:52 Ответить
 
 