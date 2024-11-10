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Новини Фото Війна
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Впродовж дня окупанти обстрілювали Нікопольщину з артилерії та атакували дронами. Пошкоджені будинки, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Впродовж дня неділі, 10 листопада, російські загарбники обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії, а також атакували дронами-камікадзе та скидали боєприпаси з БпЛА. Обійшлося без постраждалих. 

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що під ворожими ударами опинилися Марганецька, Покровська та Мирівська громади та сам Нікополь.

Ворожі обстріли Нікопольщини 10 листопада

Ворожі обстріли Нікопольщини 10 листопада

Ворожі обстріли Нікопольщини 10 листопада

Ворожі обстріли Нікопольщини 10 листопада

Внаслідок ворожих обстрілів на Нікопольщині пошкоджено вісім приватних будинків та сім господарських споруд. Окрім цього, потрощено авто, пошкоджено лінію електропередач та газогін.

Ворожі обстріли Нікопольщини 10 листопада

Ворожі обстріли Нікопольщини 10 листопада

Ворожі обстріли Нікопольщини 10 листопада

Ворожі обстріли Нікопольщини 10 листопада

Ворожі обстріли Нікопольщини 10 листопада

Читайте також: Війська РФ вдарили з РСЗВ "Град" по Нікополю й атакували Синельниківський район: Поранено чоловіка, пошкоджено інфраструктуру та підприємство

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обстріл (28435) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3717)


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10.11.2024 22:03 Відповісти
 
 