Впродовж дня окупанти обстрілювали Нікопольщину з артилерії та атакували дронами. Пошкоджені будинки, газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Впродовж дня неділі, 10 листопада, російські загарбники обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії, а також атакували дронами-камікадзе та скидали боєприпаси з БпЛА. Обійшлося без постраждалих.
Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що під ворожими ударами опинилися Марганецька, Покровська та Мирівська громади та сам Нікополь.
Внаслідок ворожих обстрілів на Нікопольщині пошкоджено вісім приватних будинків та сім господарських споруд. Окрім цього, потрощено авто, пошкоджено лінію електропередач та газогін.
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KAISERWALD
показати весь коментар10.11.2024 22:03 Відповісти Мені подобається 0
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