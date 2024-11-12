Удар по Кривому Рогу: з-під завалів дістали тіла трьох дітей (оновлено)

Вночі рятувальники з-під завалів криворізького будинку дістали тіла двох дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ракетний удар по місту, що стався напередодні, забрав три життя. Рятувальники працюють, не зупиняючись. Шукають ще одного малюка", - йдеться в повідомленні.

Згодом керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що рятувальники знайшли тіло третьої дитини.

"Тіло третьої дитини виявили під завалами п'ятиповерхівки. Їй не було й року...

Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей. Страшна трагедія. Найщиріші співчуття рідним загиблих", - написав Лисак.

Обстріли Дніпропетровської області

Зранку ворог атакував БпЛА Кам'янський район та поцілив дронами-камікадзе по Нікополю. У районному центрі пошкоджені адмінбудівля та СТО. Люди вціліли.

Нагадаємо, 11 листопада окупанти атакували Кривий Ріг. Ракетою влучили по багатоповерховому будинку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріли Дніпропетровщини: у Кривому Розі шукають 4 людей, на Нікопольщині 2 загиблих та 5 поранених. ФОТОрепортаж