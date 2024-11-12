УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4709 відвідувачів онлайн
Новини
4 755 23

Удар по Кривому Рогу: з-під завалів дістали тіла трьох дітей (оновлено)

наслідки удару по Кривому Рогу

Вночі рятувальники з-під завалів криворізького будинку дістали тіла двох дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ракетний удар по місту, що стався напередодні, забрав три життя. Рятувальники працюють, не зупиняючись. Шукають ще одного малюка", - йдеться в повідомленні.

Згодом керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що рятувальники знайшли тіло третьої дитини.

"Тіло третьої дитини виявили під завалами п'ятиповерхівки. Їй не було й року...

Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей. Страшна трагедія. Найщиріші співчуття рідним загиблих", - написав Лисак.

Обстріли Дніпропетровської області 

Зранку ворог атакував БпЛА Кам'янський район та поцілив дронами-камікадзе по Нікополю. У районному центрі пошкоджені адмінбудівля та СТО. Люди вціліли.

Нагадаємо, 11 листопада   окупанти атакували Кривий Ріг. Ракетою влучили по багатоповерховому будинку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріли Дніпропетровщини: у Кривому Розі шукають 4 людей, на Нікопольщині 2 загиблих та 5 поранених. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кривий Ріг (1358) обстріл (28414) Дніпропетровська область (3715)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
******, падли, потвори, все одне прийдеться відповісти за свої злочини рано чи пізно
показати весь коментар
12.11.2024 07:49
+8
На жаль світові важливіше кацапсяча нафта та газ, ніж жахливі смерті дітей... Я вже не говорю про дорослих...
показати весь коментар
12.11.2024 08:03
+4
Кто нибудь забаньте этого кацапа уже. Это ж какой мразью нужно быть что бы приходить срать и под такой статьей.
показати весь коментар
12.11.2024 08:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
******, падли, потвори, все одне прийдеться відповісти за свої злочини рано чи пізно
показати весь коментар
12.11.2024 07:49 Відповісти
На жаль світові важливіше кацапсяча нафта та газ, ніж жахливі смерті дітей... Я вже не говорю про дорослих...
показати весь коментар
12.11.2024 08:03 Відповісти
Плачу..
показати весь коментар
12.11.2024 08:05 Відповісти
Кто нибудь забаньте этого кацапа уже. Это ж какой мразью нужно быть что бы приходить срать и под такой статьей.
показати весь коментар
12.11.2024 08:24 Відповісти
Це вони запустили ракету по цій п'ятиповерхівці ?
показати весь коментар
12.11.2024 08:44 Відповісти
Це вони зарубали ракетну програму, це вони припинили виробнитство комплексів ППО, це вони саботують постачання дронів до ЗСУ, це вони їздять по всьому світу небриті в брудних зелених піжамах, хамлять союзникам, позорять Україну і крадуть крадуть крадуть. Саме вони заслуговують на смертну кару, а їх родичі на довічне.
показати весь коментар
12.11.2024 08:51 Відповісти
Дрони можна збивати з легкомоторних літаків..АН-2 "кукурудзяник"...він легко справляється по швидкості "шахед-136"і встановивши на борт ліітака кулемет ДШК можна розстрільвати в повітрі дрони але це чомусь наша влада ігнорує виючи про допомогу Заходу дорогими системами ППО.Не хоче "зелена" влада берегти людей і гинуть люди в 90% по вині Зеленського-Єрмака...
показати весь коментар
12.11.2024 08:17 Відповісти
Це ракета була, а не дрон.
показати весь коментар
12.11.2024 08:46 Відповісти
Нехай КОЖЕН лаптерилий від малого до старого отримає дрон у пику! 🤬.
показати весь коментар
12.11.2024 08:17 Відповісти
Подивіться в ці пустельні до глибини очі чоловіка, котрий учора втратив усе, що мав, усе найцінніше: дружину Олену, 10-річного Кирила, 2-річного Демида і 2-місячної Уляни.
Він вже втратив сенс життя і тепер буде мстити оркосвиням і оркозалежним собакам. Йому вже нічого втрачати.
Орки - нелюди.

показати весь коментар
12.11.2024 08:27 Відповісти
Ось це "подвиг"рашиських варварів убили жінку і троє дітей ,що б ви кацапські виродки всі виздихали ,хай фашиську росію і її тупе бидло переслідують тільки біди ,смерть терористу злочинцю путіну.
показати весь коментар
12.11.2024 08:29 Відповісти
Ніколи не пробачимо звірства московитів, які натворили і продовжують творити на шашій землі, в містах і селах страшні злочини. Також не пробачимо 73%, які під час війни привели до влади нікчем і замість укріплення оборони та захисту людей, зробили і продовжують робити чомусь все навпаки.
Царство Небесне нічим не винним, вбитим ворогом в своїй домівці молодій жінці і її маленьких дітей. Так і приходить на пам'ять питання одного гундосново на стадіоні " как ви спите таварищ президент,не снятся вам вбитые?"
показати весь коментар
12.11.2024 08:44 Відповісти
вы идиот? я голосовал за Зеленского, не считаю его хорошим президентом в это время, но как Вы можете обвинять его в этом ударе, что за бред?
войну начал кто? нажал на кнопку, запускающую конкретно эту ракету кто? или Вы бот, нанятый кем-то?
показати весь коментар
12.11.2024 08:58 Відповісти
Ідіот той, хто привів війну в Україну, своїм вибором у 2019 році, коли знищили оборону і все закатали в асфальт. Звичайно агресор кацап, але для їх вторгнення дуже багато зробив Боневтік Потужний, а це: відведення наших військ із потужних укриттів на Сході в чисте поле і навіть сьогодні не побудувавши для них укриттів, це розмінування мінних полів, замороження до сьогоднішнього дня виробництво ракет, це зняття 16 генералів Генштабу та головнокомандувача і переведення керівництва військами Ставкою, в якій і дня ніхто не служив в армії, це гальмування прийняття своєчасно закону про мобілізацію, а потім ввівши "бусифікацію" і навмисно не прийнявши норму про демобілізацію, знищий моральний дух армії...далі писати не буду і так нормальним зрозуміло - своїм все і навіть при порушенних кримінальних справах, коли побили військових проходять кордон, а для простих один шлях- на фронт.
показати весь коментар
12.11.2024 09:27 Відповісти
Я своим выбором привел войну в Украину? Не путин? Вы ничего не перепутали?
Затрахали, не только Вы, а все, кто плачут постоянно, уже ныть на все. Все Вам не так: президент, армия, ТЦК, цены, налоги, погода - во всем винваты все, кроме Вас. Может стоит за собой смотреть? И взять ответственность за свою жизнь на себя, а не перекладывать ее на кого-то?
показати весь коментар
12.11.2024 18:23 Відповісти
Анатолій, замість "не пробачу 73%" ти б краще до тцк сходив та не пробачив оркам. Тільки в інтернеті й воюєш з власними співгромадянами.
показати весь коментар
12.11.2024 09:16 Відповісти
Із великим задоволенням сходив в ТЦК, але куди там мені, я за Зе не голосував, там все забито чергами 73%, які сміливо і впевнено побігли і йдуть до цього дня захищати свій вибір - країну зелених мрій. Ви ж там в ТЦК зараз, чи вигладаєте з кущів вільне місце як перепливти Тису? Чи вже серед тих 8 мільйонів, що тихо сидите в ЄС, дпапанувши ще у 2022 рроці? А якщо Ви мені рпадите брати приклад із Боневтіка Потужного, то я маю чекати чотири повіістки, а вже при отриманні п'ятої йти в ТЦК?
Наголошує ще раз - удари по Кривому Розі, Запоріжжю, Харкову, Сумах, Херсоні - це агресія кацапів і наслідки голосування українців у 2019 році.
показати весь коментар
12.11.2024 09:32 Відповісти
Воевать нужно, если Вы физически здоровы и нет других ограничений, не за Зеленского, не за соседа или еще кого-то, а за себя и свою семью.
показати весь коментар
12.11.2024 18:26 Відповісти
+100%
показати весь коментар
12.11.2024 09:27 Відповісти
 
 