Удар по Кривому Рогу: з-під завалів дістали тіла трьох дітей (оновлено)
Вночі рятувальники з-під завалів криворізького будинку дістали тіла двох дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ракетний удар по місту, що стався напередодні, забрав три життя. Рятувальники працюють, не зупиняючись. Шукають ще одного малюка", - йдеться в повідомленні.
Згодом керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що рятувальники знайшли тіло третьої дитини.
"Тіло третьої дитини виявили під завалами п'ятиповерхівки. Їй не було й року...
Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей. Страшна трагедія. Найщиріші співчуття рідним загиблих", - написав Лисак.
Обстріли Дніпропетровської області
Зранку ворог атакував БпЛА Кам'янський район та поцілив дронами-камікадзе по Нікополю. У районному центрі пошкоджені адмінбудівля та СТО. Люди вціліли.
Нагадаємо, 11 листопада окупанти атакували Кривий Ріг. Ракетою влучили по багатоповерховому будинку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він вже втратив сенс життя і тепер буде мстити оркосвиням і оркозалежним собакам. Йому вже нічого втрачати.
Орки - нелюди.
Царство Небесне нічим не винним, вбитим ворогом в своїй домівці молодій жінці і її маленьких дітей. Так і приходить на пам'ять питання одного гундосново на стадіоні " как ви спите таварищ президент,не снятся вам вбитые?"
войну начал кто? нажал на кнопку, запускающую конкретно эту ракету кто? или Вы бот, нанятый кем-то?
Затрахали, не только Вы, а все, кто плачут постоянно, уже ныть на все. Все Вам не так: президент, армия, ТЦК, цены, налоги, погода - во всем винваты все, кроме Вас. Может стоит за собой смотреть? И взять ответственность за свою жизнь на себя, а не перекладывать ее на кого-то?
Наголошує ще раз - удари по Кривому Розі, Запоріжжю, Харкову, Сумах, Херсоні - це агресія кацапів і наслідки голосування українців у 2019 році.