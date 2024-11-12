РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5203 посетителя онлайн
Новости
4 753 23

Удар по Кривому Рогу: из-под завалов извлекли тела трех детей (обновлено)

наслідки удару по Кривому Рогу

Ночью спасатели из-под завалов криворожского дома достали тела двух детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Ракетный удар по городу, произошедший накануне, унес три жизни. Спасатели работают, не останавливаясь. Ищут еще одного малыша", - говорится в сообщении.

Впоследствии руководитель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что спасатели нашли тело третьего ребенка.

"Тело третьего ребенка обнаружили под завалами пятиэтажки. Ему не было и года...

Всего во время вчерашней атаки на Кривой Рог россияне убили четыре человека. Страшная трагедия. Самые искренние соболезнования родным погибших", - написал Лысак.

Обстрелы Днепропетровской области

Утром враг атаковал БпЛА Каменский район и попал дронами-камикадзе по Никополю. В районном центре повреждены админздание и СТО. Люди уцелели.

Напомним, 11 ноября оккупанты атаковали Кривой Рог. Ракетой попали по многоэтажному дому.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обстрелы Днепропетровщины: в Кривом Роге ищут 4 человека, на Никопольщине 2 погибших и 5 раненых. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кривой Рог (1376) обстрел (26906) Днепропетровская область (3879)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
******, падли, потвори, все одне прийдеться відповісти за свої злочини рано чи пізно
показать весь комментарий
12.11.2024 07:49
+8
На жаль світові важливіше кацапсяча нафта та газ, ніж жахливі смерті дітей... Я вже не говорю про дорослих...
показать весь комментарий
12.11.2024 08:03
+4
Кто нибудь забаньте этого кацапа уже. Это ж какой мразью нужно быть что бы приходить срать и под такой статьей.
показать весь комментарий
12.11.2024 08:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******, падли, потвори, все одне прийдеться відповісти за свої злочини рано чи пізно
показать весь комментарий
12.11.2024 07:49 Ответить
На жаль світові важливіше кацапсяча нафта та газ, ніж жахливі смерті дітей... Я вже не говорю про дорослих...
показать весь комментарий
12.11.2024 08:03 Ответить
Плачу..
показать весь комментарий
12.11.2024 08:05 Ответить
Кто нибудь забаньте этого кацапа уже. Это ж какой мразью нужно быть что бы приходить срать и под такой статьей.
показать весь комментарий
12.11.2024 08:24 Ответить
Це вони запустили ракету по цій п'ятиповерхівці ?
показать весь комментарий
12.11.2024 08:44 Ответить
Це вони зарубали ракетну програму, це вони припинили виробнитство комплексів ППО, це вони саботують постачання дронів до ЗСУ, це вони їздять по всьому світу небриті в брудних зелених піжамах, хамлять союзникам, позорять Україну і крадуть крадуть крадуть. Саме вони заслуговують на смертну кару, а їх родичі на довічне.
показать весь комментарий
12.11.2024 08:51 Ответить
Дрони можна збивати з легкомоторних літаків..АН-2 "кукурудзяник"...він легко справляється по швидкості "шахед-136"і встановивши на борт ліітака кулемет ДШК можна розстрільвати в повітрі дрони але це чомусь наша влада ігнорує виючи про допомогу Заходу дорогими системами ППО.Не хоче "зелена" влада берегти людей і гинуть люди в 90% по вині Зеленського-Єрмака...
показать весь комментарий
12.11.2024 08:17 Ответить
Це ракета була, а не дрон.
показать весь комментарий
12.11.2024 08:46 Ответить
Нехай КОЖЕН лаптерилий від малого до старого отримає дрон у пику! 🤬.
показать весь комментарий
12.11.2024 08:17 Ответить
Подивіться в ці пустельні до глибини очі чоловіка, котрий учора втратив усе, що мав, усе найцінніше: дружину Олену, 10-річного Кирила, 2-річного Демида і 2-місячної Уляни.
Він вже втратив сенс життя і тепер буде мстити оркосвиням і оркозалежним собакам. Йому вже нічого втрачати.
Орки - нелюди.

показать весь комментарий
12.11.2024 08:27 Ответить
Ось це "подвиг"рашиських варварів убили жінку і троє дітей ,що б ви кацапські виродки всі виздихали ,хай фашиську росію і її тупе бидло переслідують тільки біди ,смерть терористу злочинцю путіну.
показать весь комментарий
12.11.2024 08:29 Ответить
Ніколи не пробачимо звірства московитів, які натворили і продовжують творити на шашій землі, в містах і селах страшні злочини. Також не пробачимо 73%, які під час війни привели до влади нікчем і замість укріплення оборони та захисту людей, зробили і продовжують робити чомусь все навпаки.
Царство Небесне нічим не винним, вбитим ворогом в своїй домівці молодій жінці і її маленьких дітей. Так і приходить на пам'ять питання одного гундосново на стадіоні " как ви спите таварищ президент,не снятся вам вбитые?"
показать весь комментарий
12.11.2024 08:44 Ответить
вы идиот? я голосовал за Зеленского, не считаю его хорошим президентом в это время, но как Вы можете обвинять его в этом ударе, что за бред?
войну начал кто? нажал на кнопку, запускающую конкретно эту ракету кто? или Вы бот, нанятый кем-то?
показать весь комментарий
12.11.2024 08:58 Ответить
Ідіот той, хто привів війну в Україну, своїм вибором у 2019 році, коли знищили оборону і все закатали в асфальт. Звичайно агресор кацап, але для їх вторгнення дуже багато зробив Боневтік Потужний, а це: відведення наших військ із потужних укриттів на Сході в чисте поле і навіть сьогодні не побудувавши для них укриттів, це розмінування мінних полів, замороження до сьогоднішнього дня виробництво ракет, це зняття 16 генералів Генштабу та головнокомандувача і переведення керівництва військами Ставкою, в якій і дня ніхто не служив в армії, це гальмування прийняття своєчасно закону про мобілізацію, а потім ввівши "бусифікацію" і навмисно не прийнявши норму про демобілізацію, знищий моральний дух армії...далі писати не буду і так нормальним зрозуміло - своїм все і навіть при порушенних кримінальних справах, коли побили військових проходять кордон, а для простих один шлях- на фронт.
показать весь комментарий
12.11.2024 09:27 Ответить
Я своим выбором привел войну в Украину? Не путин? Вы ничего не перепутали?
Затрахали, не только Вы, а все, кто плачут постоянно, уже ныть на все. Все Вам не так: президент, армия, ТЦК, цены, налоги, погода - во всем винваты все, кроме Вас. Может стоит за собой смотреть? И взять ответственность за свою жизнь на себя, а не перекладывать ее на кого-то?
показать весь комментарий
12.11.2024 18:23 Ответить
Анатолій, замість "не пробачу 73%" ти б краще до тцк сходив та не пробачив оркам. Тільки в інтернеті й воюєш з власними співгромадянами.
показать весь комментарий
12.11.2024 09:16 Ответить
Із великим задоволенням сходив в ТЦК, але куди там мені, я за Зе не голосував, там все забито чергами 73%, які сміливо і впевнено побігли і йдуть до цього дня захищати свій вибір - країну зелених мрій. Ви ж там в ТЦК зараз, чи вигладаєте з кущів вільне місце як перепливти Тису? Чи вже серед тих 8 мільйонів, що тихо сидите в ЄС, дпапанувши ще у 2022 рроці? А якщо Ви мені рпадите брати приклад із Боневтіка Потужного, то я маю чекати чотири повіістки, а вже при отриманні п'ятої йти в ТЦК?
Наголошує ще раз - удари по Кривому Розі, Запоріжжю, Харкову, Сумах, Херсоні - це агресія кацапів і наслідки голосування українців у 2019 році.
показать весь комментарий
12.11.2024 09:32 Ответить
Воевать нужно, если Вы физически здоровы и нет других ограничений, не за Зеленского, не за соседа или еще кого-то, а за себя и свою семью.
показать весь комментарий
12.11.2024 18:26 Ответить
+100%
показать весь комментарий
12.11.2024 09:27 Ответить
 
 