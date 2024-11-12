Удар по Кривому Рогу: из-под завалов извлекли тела трех детей (обновлено)
Ночью спасатели из-под завалов криворожского дома достали тела двух детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"Ракетный удар по городу, произошедший накануне, унес три жизни. Спасатели работают, не останавливаясь. Ищут еще одного малыша", - говорится в сообщении.
Впоследствии руководитель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что спасатели нашли тело третьего ребенка.
"Тело третьего ребенка обнаружили под завалами пятиэтажки. Ему не было и года...
Всего во время вчерашней атаки на Кривой Рог россияне убили четыре человека. Страшная трагедия. Самые искренние соболезнования родным погибших", - написал Лысак.
Обстрелы Днепропетровской области
Утром враг атаковал БпЛА Каменский район и попал дронами-камикадзе по Никополю. В районном центре повреждены админздание и СТО. Люди уцелели.
Напомним, 11 ноября оккупанты атаковали Кривой Рог. Ракетой попали по многоэтажному дому.
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Він вже втратив сенс життя і тепер буде мстити оркосвиням і оркозалежним собакам. Йому вже нічого втрачати.
Орки - нелюди.
Царство Небесне нічим не винним, вбитим ворогом в своїй домівці молодій жінці і її маленьких дітей. Так і приходить на пам'ять питання одного гундосново на стадіоні " как ви спите таварищ президент,не снятся вам вбитые?"
войну начал кто? нажал на кнопку, запускающую конкретно эту ракету кто? или Вы бот, нанятый кем-то?
Затрахали, не только Вы, а все, кто плачут постоянно, уже ныть на все. Все Вам не так: президент, армия, ТЦК, цены, налоги, погода - во всем винваты все, кроме Вас. Может стоит за собой смотреть? И взять ответственность за свою жизнь на себя, а не перекладывать ее на кого-то?
Наголошує ще раз - удари по Кривому Розі, Запоріжжю, Харкову, Сумах, Херсоні - це агресія кацапів і наслідки голосування українців у 2019 році.