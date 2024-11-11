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Оккупанты атаковали Кривой Рог: есть раненые, среди них - дети, разрушены квартиры в 5-этажке, под завалами могут быть люди (обновлено)

РФ атакувала Кривий Ріг

Враг утром 11 ноября 2024 года атаковал Кривой Рог Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Повреждена пятиэтажка. Выясняем информацию о пострадавших. Оставайтесь в безопасном месте. Воздушная тревога продолжается", - отметил он.

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Больше информации об атаке войск РФ на Кривой Рог на эту минуту нет.

Обновленная информация

Впоследствии глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул сообщил, что войска РФ "прямым попаданием ударили баллистикой в ​​многоэтажку".

"Продолжается аварийно-спасательная операция. Мы все на месте. И спасатели, и медики и коммунальные службы. Есть раненые, которые уже эвакуированы в больницу", - отметил он.

Как позже сообщил Лысак, в криворожской многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов.

Под завалами могут находиться люди.

"На данный момент известно о четырех пострадавших. Один человек госпитализирован. Остальным - оказали помощь на месте", - отметили в ОВА.

По данным Лысака, в Кривом Роге пострадали двое детей.

"10-летней девочке оказали помощь на месте. Мальчик 11 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести. Всего сейчас - шесть пострадавших", - уточнил он.

Позже в ОВА сообщили, что трое пострадавших в Кривом Роге госпитализированы. Кроме 11-летнего мальчика, госпитализированы женщины 58 и 75 лет. Все – в состоянии средней тяжести.

"В общей сложности из-за атаки россиян - 8 пострадавших. На месте работают все службы", - уточнил он.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг запустил ракету на Кривой Рог, в городе слышали взрывы.

Автор: 

Кривой Рог (1389) баллистические ракеты (367)


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Топ комментарии
+3
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11.11.2024 11:26
+3
У бєзумной вже свій "офіс" є, який щось там за неї пише?
Взагалі кидайте пряме посилання на пост, а не тільки скріншот.
Бо я вам у дебагері Хрома що завгодно написати можу, чорта з два від оригінального поста на скріншоті відрізниш.
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11.11.2024 11:30
+2
Трамп по телефону просив путіна не ескалювати.
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11.11.2024 10:51
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Трамп по телефону просив путіна не ескалювати.
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11.11.2024 10:51 Ответить
Так це не ескалація. Це звичайне рутинне винищення цивільного населення, до якого давно всі звикли.
От сьогодні вісім ракетоносіїв і МіГ злетіли, але не вистрілили - ось це і є "жєст доброй волі".
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11.11.2024 10:57 Ответить
причому основну військову промислову інфраструктуру ще не руйнує. значить думає таки захопити й перезапустити на ній вже свою воєнку
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11.11.2024 11:24 Ответить
Так, доречі!!! Чому євростурбованці цього не коментують? Чому нема думлк пр темі?
Чи є сумніви КУДИ піде васал компаГтії "кнр", якщо допустити втрату Українського суверенитету???
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11.11.2024 11:36 Ответить
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11.11.2024 11:26 Ответить
У бєзумной вже свій "офіс" є, який щось там за неї пише?
Взагалі кидайте пряме посилання на пост, а не тільки скріншот.
Бо я вам у дебагері Хрома що завгодно написати можу, чорта з два від оригінального поста на скріншоті відрізниш.
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11.11.2024 11:30 Ответить
Чому чому... Бо Завхоз по шапці дасть всякому командиру, хто не виконає "программу паГтії зе" тобто серію злочинних наказів, яка є сутністю влади кваГталу/Антимайдану
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11.11.2024 11:38 Ответить
Геноцид рашиських варварів проти українського народу не припиняєтся ні на день і хтось щось хоче домовлятися з кривавим катом злочинцем путіном ,тільки знищення цієї паскуди може зупинити цю криваву війну.
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11.11.2024 11:35 Ответить
Лідор прихистить своїх постраждалих земляків та виборців у своєму палаці?
І терміново закупив вже ППО в Європі, що простоюють, за свої особисті мільйони?
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11.11.2024 11:35 Ответить
 
 