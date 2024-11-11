Оккупанты атаковали Кривой Рог: есть раненые, среди них - дети, разрушены квартиры в 5-этажке, под завалами могут быть люди (обновлено)
Враг утром 11 ноября 2024 года атаковал Кривой Рог Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Повреждена пятиэтажка. Выясняем информацию о пострадавших. Оставайтесь в безопасном месте. Воздушная тревога продолжается", - отметил он.
Больше информации об атаке войск РФ на Кривой Рог на эту минуту нет.
Обновленная информация
Впоследствии глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул сообщил, что войска РФ "прямым попаданием ударили баллистикой в многоэтажку".
"Продолжается аварийно-спасательная операция. Мы все на месте. И спасатели, и медики и коммунальные службы. Есть раненые, которые уже эвакуированы в больницу", - отметил он.
Как позже сообщил Лысак, в криворожской многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов.
Под завалами могут находиться люди.
"На данный момент известно о четырех пострадавших. Один человек госпитализирован. Остальным - оказали помощь на месте", - отметили в ОВА.
По данным Лысака, в Кривом Роге пострадали двое детей.
"10-летней девочке оказали помощь на месте. Мальчик 11 лет госпитализирован в состоянии средней тяжести. Всего сейчас - шесть пострадавших", - уточнил он.
Позже в ОВА сообщили, что трое пострадавших в Кривом Роге госпитализированы. Кроме 11-летнего мальчика, госпитализированы женщины 58 и 75 лет. Все – в состоянии средней тяжести.
"В общей сложности из-за атаки россиян - 8 пострадавших. На месте работают все службы", - уточнил он.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг запустил ракету на Кривой Рог, в городе слышали взрывы.
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От сьогодні вісім ракетоносіїв і МіГ злетіли, але не вистрілили - ось це і є "жєст доброй волі".
Чи є сумніви КУДИ піде васал компаГтії "кнр", якщо допустити втрату Українського суверенитету???
Взагалі кидайте пряме посилання на пост, а не тільки скріншот.
Бо я вам у дебагері Хрома що завгодно написати можу, чорта з два від оригінального поста на скріншоті відрізниш.
І терміново закупив вже ППО в Європі, що простоюють, за свої особисті мільйони?