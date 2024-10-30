Ракетный удар по Кривому Рогу: раненый мужчина умер в больнице

Возросло количество жертв последней ракетной атаки РФ на Кривой Рог Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Трагическая весть из Кривого Рога. В больнице умер мужчина, получивший ранения во время последнего ракетного удара по городу. Медики сделали максимум. Но травмы оказались слишком тяжелыми. Соболезнования родным погибшего. Таким образом, атака россиян унесла две жизни", - говорится в сообщении.

Смотрите: Завершены аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара РФ по Кривому Рогу. ФОТОрепортаж

Напомним, сегодня в Кривом Роге объявлен день траура.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что завершены аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара РФ по Кривому Рогу. Также отмечалось, что в результате российской атаки на Кривой Рог вечером 28 октября погиб 39-летний мужчина. Ранены 14 человек, еще 5 жителей спасли чрезвычайники.