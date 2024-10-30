Ракетний удар по Кривому Рогу: поранений чоловік помер у лікарні

Зросла кількість жертв останньої ракетної атаки РФ на Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Трагічна звістка з Кривого Рогу. У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час останнього ракетного удару по місту. Медики зробили максимум. Втім, травми виявилися занадто важкими. Співчуття рідним загиблого. Таким чином, та атака росіян забрала два життя", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кривому Розі пролунали вибухи. Повітряні сили інформували про загрозу балістики

Нагадаємо, сьогодні у Кривому Розі оголошено день жалоби.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару РФ по Кривому Рогу. Також зазначалося, що внаслідок російської атаки на Кривий Ріг ввечері 28 жовтня загинув 39-річний чоловік. Поранено 14 людей, ще 5 мешканців врятували надзвичайники.