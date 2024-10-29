Завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару РФ по Кривому Рогу. ФОТОрепортаж
Станом на 8.20 29 жовтня 2024 року рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару РФ по Кривому Рогу Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Кривий Ріг: завершено аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару. Загинула 1 людина, 14 травмовано. Рятувальники врятували 5 людей, ліквідували пожежу на площі 500 кв. м. Пошкоджено понад 10 будинків, знищено 12 гаражів. На місці працювали психологи", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок російської атаки на Кривий Ріг ввечері 28 жовтня загинув 39-річний чоловік. Поранено 14 людей, ще 5 мешканців врятували надзвичайники.
