Завершены аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара РФ по Кривому Рогу. ФОТОрепортаж
По состоянию на 8.20 29 октября 2024 года спасатели завершили аварийно-спасательные работы после ракетного удара РФ по Кривому Рогу Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Кривой Рог: завершены аварийно-спасательные работы после ракетного удара. Погиб 1 человек, 14 травмированы. Спасатели спасли 5 человек, ликвидировали пожар на площади 500 кв. м. Повреждено более 10 домов, уничтожено 12 гаражей. На месте работали психологи", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в результате российской атаки на Кривой Рог вечером 28 октября погиб 39-летний мужчина. Ранены 14 человек, еще 5 жителей спасли чрезвычайники.
