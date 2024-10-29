Завершены аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара РФ по Кривому Рогу. ФОТОрепортаж

По состоянию на 8.20 29 октября 2024 года спасатели завершили аварийно-спасательные работы после ракетного удара РФ по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Кривой Рог: завершены аварийно-спасательные работы после ракетного удара. Погиб 1 человек, 14 травмированы. Спасатели спасли 5 человек, ликвидировали пожар на площади 500 кв. м. Повреждено более 10 домов, уничтожено 12 гаражей. На месте работали психологи", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в результате российской атаки на Кривой Рог вечером 28 октября погиб 39-летний мужчина. Ранены 14 человек, еще 5 жителей спасли чрезвычайники.