Завтра в Кривом Роге будет день траура

Завтра, 30 октября 2024 года, в Кривом Роге Днепропетровской области будет объявлен день траура в связи с ракетным ударом войск РФ по городу, в результате которого погиб один и ранены 14 человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.

"Соболезнования родным и близким... Оккупантам никогда не будет прощения за это и другие преступления", - говорится в сообщении.

В результате российской атаки на Кривой Рог вечером 28 октября погиб 39-летний мужчина. Ранены 14 человек, еще 5 жителей спасли чрезвычайники.